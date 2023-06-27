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КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в Крыму - РИА Новости, 27.06.2023
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13:49 27.06.2023 (обновлено: 13:53 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/povrezhdeniya-1880700741.html
КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в Крыму
КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в Крыму - РИА Новости, 27.06.2023
КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в Крыму
Железнодорожное полотно в Крыму в Кировском районе, приведшее к задержке в движении поездов, было повреждено в результате вмешательства посторонних лиц,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:49
2023-06-27T13:53
происшествия
крымская железная дорога
гранд сервис экспресс
симферополь
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Крыму в Кировском районе, приведшее к задержке в движении поездов, было повреждено в результате вмешательства посторонних лиц, говорится в сообщении ФГУП "Крымская Железная дорога". Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от четырех до восьми часов, задержано несколько поездов. О причинах ЧП ничего не сообщалось. "Сегодня, 27 июня в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка-Петрово в Кировском районе Республики Крым повреждено железнодорожное полотно. В результате инцидента были задержаны поезда дальнего следования и поезда пригородного сообщения", - рассказала пресс-служба КЖД.Движение поездов благодаря быстрым действиям ремонтных бригад компании было восстановлено с 12.50 (мск). Все поезда, задержанные из-за повреждения железной дороги в Крыму, после восстановления движения отправились к месту назначения, сообщил перевозчик – компания "Гранд Сервис Экспресс" Речь идет о поездах №27/28 Москва – Симферополь; №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория; №191/192 Уфа – Симферополь. Также была организована перевозка пассажиров пригородных поездов до ближайших станций Владиславовка и Семь Колодезей, а пассажиры поезда № 180 сообщением "Санкт-Петербург–Евпатория" были направлены автобусами в Евпаторию.
https://ria.ru/20230625/most-1880306108.html
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происшествия, крымская железная дорога, гранд сервис экспресс , симферополь, евпатория
Происшествия, Крымская железная дорога, Гранд Сервис Экспресс , Симферополь, Евпатория
КЖД назвала причину повреждения железнодорожного полотна в Крыму

КЖД: посторонние лица повредили железнодорожное полотно в Кировском районе Крыма

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Крыму в Кировском районе, приведшее к задержке в движении поездов, было повреждено в результате вмешательства посторонних лиц, говорится в сообщении ФГУП "Крымская Железная дорога".
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, пострадавших нет, ремонт займет от четырех до восьми часов, задержано несколько поездов. О причинах ЧП ничего не сообщалось.
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"Сегодня, 27 июня в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка-Петрово в Кировском районе Республики Крым повреждено железнодорожное полотно. В результате инцидента были задержаны поезда дальнего следования и поезда пригородного сообщения", - рассказала пресс-служба КЖД.
Движение поездов благодаря быстрым действиям ремонтных бригад компании было восстановлено с 12.50 (мск).
Все поезда, задержанные из-за повреждения железной дороги в Крыму, после восстановления движения отправились к месту назначения, сообщил перевозчик – компания "Гранд Сервис Экспресс" Речь идет о поездах №27/28 МоскваСимферополь; №179/180 Санкт-ПетербургЕвпатория; №191/192 Уфа – Симферополь. Также была организована перевозка пассажиров пригородных поездов до ближайших станций Владиславовка и Семь Колодезей, а пассажиры поезда № 180 сообщением "Санкт-Петербург–Евпатория" были направлены автобусами в Евпаторию.
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ПроисшествияКрымская железная дорогаГранд Сервис ЭкспрессСимферопольЕвпатория
 
 
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