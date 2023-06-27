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СМИ: из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев - РИА Новости, 27.06.2023
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14:43 27.06.2023 (обновлено: 14:46 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/potomok-1880716005.html
СМИ: из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев
СМИ: из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев
Президент США Джо Байден, а также все ныне живущие экс-президенты США, за исключением Дональда Трампа, приходятся прямыми потомками рабовладельцев, передает... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:43
2023-06-27T14:46
в мире
сша
америка
дональд трамп
джо байден
митч макконнелл
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, а также все ныне живущие экс-президенты США, за исключением Дональда Трампа, приходятся прямыми потомками рабовладельцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на собственное генеалогическое исследование американской политической элиты. Согласно данным исследования, прямыми потомками колонизаторов, владевших чернокожими рабами, являются не менее 100 членов конгресса последнего созыва, что составляет не менее 8% демократов и 28% республиканцев. В эту группу, в частности, входят такие видные политики, как сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Байден и все ныне живущие бывшие президенты США, кроме Дональда Трампа, также приходятся прямыми потомками рабовладельцев: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Немецкие предки Трампа по отцовской линии иммигрировали в США на рубеже XIX-XX веков, а его мать-шотландка Мэри Энн Маклауд приехала в Америку только в 1930 году. Агентство отмечает, что пыталось получить комментарии относительно рабовладельческого прошлого, выявленного в генеалогии более 100 современных лидеров США. Сотрудники агентства связались с каждым из 100 конгрессменов и 18 президентов, губернаторов или судей, предоставив документы, подтверждающие их связь с рабовладельческим предком. Ни один из 118 лидеров, передает Рейтер, не оспаривал выводы о том, что хотя бы один из их предков владел рабами. Агентство получило ответы от 24 законодателей из 100. Еще девять заявили, что у них нет комментариев. Остальные 67 не откликнулись. Социальный институт рабства существовал в британских американских колониях и в США с 1619 по 1865 год.
https://ria.ru/20230627/tramp-1880663785.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, джо байден, митч макконнелл
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Митч Макконнелл
СМИ: из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев

Рейтер выяснил, что из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп, Нью-Хэмпшир
Дональд Трамп, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп, Нью-Хэмпшир. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, а также все ныне живущие экс-президенты США, за исключением Дональда Трампа, приходятся прямыми потомками рабовладельцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на собственное генеалогическое исследование американской политической элиты.
Согласно данным исследования, прямыми потомками колонизаторов, владевших чернокожими рабами, являются не менее 100 членов конгресса последнего созыва, что составляет не менее 8% демократов и 28% республиканцев. В эту группу, в частности, входят такие видные политики, как сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор-демократ Элизабет Уоррен.
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Байден и все ныне живущие бывшие президенты США, кроме Дональда Трампа, также приходятся прямыми потомками рабовладельцев: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Немецкие предки Трампа по отцовской линии иммигрировали в США на рубеже XIX-XX веков, а его мать-шотландка Мэри Энн Маклауд приехала в Америку только в 1930 году.
Агентство отмечает, что пыталось получить комментарии относительно рабовладельческого прошлого, выявленного в генеалогии более 100 современных лидеров США. Сотрудники агентства связались с каждым из 100 конгрессменов и 18 президентов, губернаторов или судей, предоставив документы, подтверждающие их связь с рабовладельческим предком. Ни один из 118 лидеров, передает Рейтер, не оспаривал выводы о том, что хотя бы один из их предков владел рабами. Агентство получило ответы от 24 законодателей из 100. Еще девять заявили, что у них нет комментариев. Остальные 67 не откликнулись.
Социальный институт рабства существовал в британских американских колониях и в США с 1619 по 1865 год.
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