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СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках
СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках
Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:03
2023-06-27T04:03
2023-06-27T06:58
культура
москва
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.По данным издания, режиссер получил травму головы во время съемочного процесса на юге Москвы. Утверждается, что между 48-летним Поповым и охранником произошел конфликт, последний ударил режиссера.Как рассказал собеседник "Известий", пострадавший на время потерял сознание, прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу.Попов родился в 1974 году, его фильмография насчитывает более 20 работ, включая картины " "Дорога на Берлин", "Четверг, 12-e", сериалы "Мосгаз: Западня", "Фурцева" и другие.
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москва
СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках
"Известия": режиссера Попова госпитализировали после драки на съемочной площадке в Москве
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия
" со ссылкой на источник.
По данным издания, режиссер получил травму головы во время съемочного процесса на юге Москвы
. Утверждается, что между 48-летним Поповым и охранником произошел конфликт, последний ударил режиссера.
Как рассказал собеседник "Известий", пострадавший на время потерял сознание, прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу.
Попов родился в 1974 году, его фильмография насчитывает более 20 работ, включая картины " "Дорога на Берлин", "Четверг, 12-e", сериалы "Мосгаз: Западня", "Фурцева" и другие.
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