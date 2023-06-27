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СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках - РИА Новости, 27.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:03 27.06.2023 (обновлено: 06:58 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/popov-1880611282.html
СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках
СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках
Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:03
2023-06-27T06:58
культура
москва
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.По данным издания, режиссер получил травму головы во время съемочного процесса на юге Москвы. Утверждается, что между 48-летним Поповым и охранником произошел конфликт, последний ударил режиссера.Как рассказал собеседник "Известий", пострадавший на время потерял сознание, прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу.Попов родился в 1974 году, его фильмография насчитывает более 20 работ, включая картины " "Дорога на Берлин", "Четверг, 12-e", сериалы "Мосгаз: Западня", "Фурцева" и другие.
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Культура, Москва
СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках

"Известия": режиссера Попова госпитализировали после драки на съемочной площадке в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Сергей Попов
Режиссер Сергей Попов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Сергей Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.
По данным издания, режиссер получил травму головы во время съемочного процесса на юге Москвы. Утверждается, что между 48-летним Поповым и охранником произошел конфликт, последний ударил режиссера.
Как рассказал собеседник "Известий", пострадавший на время потерял сознание, прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу.
Попов родился в 1974 году, его фильмография насчитывает более 20 работ, включая картины " "Дорога на Берлин", "Четверг, 12-e", сериалы "Мосгаз: Западня", "Фурцева" и другие.
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