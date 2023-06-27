https://ria.ru/20230627/popov-1880611282.html

СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках

СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках - РИА Новости, 27.06.2023

СМИ: режиссер Попов попал в больницу после драки на съемках

Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:03

2023-06-27T04:03

2023-06-27T06:58

культура

москва

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Режиссер Сергей Попов госпитализирован в столице с травмой головы после драки, пишут "Известия" со ссылкой на источник.По данным издания, режиссер получил травму головы во время съемочного процесса на юге Москвы. Утверждается, что между 48-летним Поповым и охранником произошел конфликт, последний ударил режиссера.Как рассказал собеседник "Известий", пострадавший на время потерял сознание, прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу.Попов родился в 1974 году, его фильмография насчитывает более 20 работ, включая картины " "Дорога на Берлин", "Четверг, 12-e", сериалы "Мосгаз: Западня", "Фурцева" и другие.

https://ria.ru/20230527/tarantino-1874583851.html

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