https://ria.ru/20230627/pomosch-1880798872.html

Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России

Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России - РИА Новости, 27.06.2023

Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России

Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:26

2023-06-27T22:26

2023-06-27T22:30

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА новости. Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщили в ведомстве. "Взаимосвязи не было", - сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о том, было ли приурочено объявление нового пакета военной помощи Украине к произошедшим в субботу в России событиям и связан ли с ними объем обещанной помощи. "Уже какое-то время действует определенный процесс (для подготовки пакетов военной помощи - ред.), и это (новый пакет - ред.) было частью этого", - сказал Райдер.

https://ria.ru/20230627/pomosch-1880795169.html

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в мире, украина, патрик райдер, пентагон, россия, сша