https://ria.ru/20230627/pomosch-1880798872.html
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России - РИА Новости, 27.06.2023
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России
Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:26
2023-06-27T22:26
2023-06-27T22:30
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА новости. Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщили в ведомстве. "Взаимосвязи не было", - сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о том, было ли приурочено объявление нового пакета военной помощи Украине к произошедшим в субботу в России событиям и связан ли с ними объем обещанной помощи. "Уже какое-то время действует определенный процесс (для подготовки пакетов военной помощи - ред.), и это (новый пакет - ред.) было частью этого", - сказал Райдер.
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в мире, украина, патрик райдер, пентагон, россия, сша
В мире, Украина, Патрик Райдер, Пентагон, Россия, США
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России
В Пентагоне заявили, что новый пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА новости. Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
Во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщили в ведомстве.
Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов
"Взаимосвязи не было", - сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о том, было ли приурочено объявление нового пакета военной помощи Украине к произошедшим в субботу в России событиям и связан ли с ними объем обещанной помощи.
"Уже какое-то время действует определенный процесс (для подготовки пакетов военной помощи - ред.), и это (новый пакет - ред.) было частью этого", - сказал Райдер.