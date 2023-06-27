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Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России - РИА Новости, 27.06.2023
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22:26 27.06.2023 (обновлено: 22:30 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880798872.html
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России - РИА Новости, 27.06.2023
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России
Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:26
2023-06-27T22:30
в мире
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патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА новости. Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщили в ведомстве. "Взаимосвязи не было", - сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о том, было ли приурочено объявление нового пакета военной помощи Украине к произошедшим в субботу в России событиям и связан ли с ними объем обещанной помощи. "Уже какое-то время действует определенный процесс (для подготовки пакетов военной помощи - ред.), и это (новый пакет - ред.) было частью этого", - сказал Райдер.
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в мире, украина, патрик райдер, пентагон, россия, сша
В мире, Украина, Патрик Райдер, Пентагон, Россия, США
Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с событиями в России

В Пентагоне заявили, что новый пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА новости. Объявленный пакет военной помощи Украине не связан с событиями в России ни по срокам, ни по объему, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
Во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщили в ведомстве.
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"Взаимосвязи не было", - сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о том, было ли приурочено объявление нового пакета военной помощи Украине к произошедшим в субботу в России событиям и связан ли с ними объем обещанной помощи.
"Уже какое-то время действует определенный процесс (для подготовки пакетов военной помощи - ред.), и это (новый пакет - ред.) было частью этого", - сказал Райдер.
 
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