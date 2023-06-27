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Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.06.2023
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21:37 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880795169.html
Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов
Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.06.2023
Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов
Общий объем военной помощи США Украине с начала работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 41,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:37
2023-06-27T21:37
россия
джо байден
пентагон
нато
оон
василий небензя
сергей нарышкин
сша
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине с начала работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 41,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Суммарно Соединенные Штаты объявили об обязательствах на более чем 41,2 миллиарда долларов по поддержке безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - говорится в опубликованном документе военного ведомства. В минобороны добавили, что объем военной помощи, объявленный с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года превысил 40,5 миллиарда долларов. Ранее во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов, куда войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы. Новый пакет военной помощи будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger. Также США поставят Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20230627/vooruzhenie-1880789254.html
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россия, джо байден, пентагон, нато, оон, василий небензя, сергей нарышкин, сша, украина
Россия, Джо Байден, Пентагон, НАТО, ООН, Василий Небензя, Сергей Нарышкин, США, Украина
Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов

Пентагон: с начала работы Байдена США передали Украине более 41,2 миллиарда долларов

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Общий объем военной помощи США Украине с начала работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 41,2 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Суммарно Соединенные Штаты объявили об обязательствах на более чем 41,2 миллиарда долларов по поддержке безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - говорится в опубликованном документе военного ведомства.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Пентагон объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на сумму $500 млн
Вчера, 20:13
В минобороны добавили, что объем военной помощи, объявленный с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года превысил 40,5 миллиарда долларов.
Ранее во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов, куда войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы.
Новый пакет военной помощи будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger. Также США поставят Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы
22 июня, 23:52
Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Неожиданный враг Пентагона. Кто хочет переманить армию США на свою сторону
21 июня, 08:00
 
РоссияДжо БайденПентагонНАТОООНВасилий НебензяСергей НарышкинСШАУкраина
 
 
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