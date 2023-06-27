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ДУМ России: паломники обращаются за помощью к российским врачам - РИА Новости, 27.06.2023
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20:32 27.06.2023 (обновлено: 20:47 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880790171.html
ДУМ России: паломники обращаются за помощью к российским врачам
ДУМ России: паломники обращаются за помощью к российским врачам - РИА Новости, 27.06.2023
ДУМ России: паломники обращаются за помощью к российским врачам
В период совершения хаджа в Саудовской Аравии к врачам из РФ, сопровождающих российских паломников, за помощью также обращаются верующие из многих стран мира,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:32
2023-06-27T20:47
саудовская аравия
россия
мекка
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В период совершения хаджа в Саудовской Аравии к врачам из РФ, сопровождающих российских паломников, за помощью также обращаются верующие из многих стран мира, рассказал во вторник сопредседатель комитета по здравоохранению при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ Рафик Шабуров."Паломники из разных стран обращаются к нам оказать им медицинскую помощь со словами: "Мы знаем, что у российских докторов высокий профессионализм, помогите". У большинства паломников элементарная простуда, вызванная нахождением под кондиционерами и по причине употребления холодной воды. Сейчас в Мекке, на горе Арафат + 65 градусов, в тени + 45, поэтому верующие усиленно пьют воду, пренебрегая осторожностью", - сказал Шабуров во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня".Он отметил, что российские врачи оказывают поддержку всем мусульманам. "За помощью к нам обратились граждане Ирана, Азербайджана, Таджикистана, многих арабских стран. Они получили все самое необходимое", - сказал Шабуров.Хадж - один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Хадж завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха), который отмечают мусульмане во всех странах мира. В этом году кульминационные дни хаджа начались 25 июня, а Курбан-байрам наступит 28 июня.
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саудовская аравия, россия, мекка
Саудовская Аравия, Россия, Мекка
ДУМ России: паломники обращаются за помощью к российским врачам

ДУМ России: паломники обращаются во время хаджа за помощью к российским врачам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники совершают молитвы на горе Джабаль ар-Рахма (Горе Милости) в долине Арафат во время хаджа
Паломники совершают молитвы на горе Джабаль ар-Рахма (Горе Милости) в долине Арафат во время хаджа - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В период совершения хаджа в Саудовской Аравии к врачам из РФ, сопровождающих российских паломников, за помощью также обращаются верующие из многих стран мира, рассказал во вторник сопредседатель комитета по здравоохранению при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ Рафик Шабуров.
"Паломники из разных стран обращаются к нам оказать им медицинскую помощь со словами: "Мы знаем, что у российских докторов высокий профессионализм, помогите". У большинства паломников элементарная простуда, вызванная нахождением под кондиционерами и по причине употребления холодной воды. Сейчас в Мекке, на горе Арафат + 65 градусов, в тени + 45, поэтому верующие усиленно пьют воду, пренебрегая осторожностью", - сказал Шабуров во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня".
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в мечети Пророка в Медине - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Он отметил, что российские врачи оказывают поддержку всем мусульманам. "За помощью к нам обратились граждане Ирана, Азербайджана, Таджикистана, многих арабских стран. Они получили все самое необходимое", - сказал Шабуров.
Хадж - один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Хадж завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха), который отмечают мусульмане во всех странах мира. В этом году кульминационные дни хаджа начались 25 июня, а Курбан-байрам наступит 28 июня.
 
Саудовская АравияРоссияМекка
 
 
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