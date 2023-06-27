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США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 27.06.2023 (обновлено: 20:22 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880788063.html
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2023
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:10
2023-06-27T20:22
специальная военная операция на украине
сша
украина
министерство обороны сша
пентагон
киев
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон.По данным ведомства, данный транш будет содержать "ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны", а также дополнительную бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы.Среди прочего новый пакет военной помощи будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger.Также, как сообщили в Пентагоне, США намерены поставить Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
сша
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сша, украина, министерство обороны сша, пентагон, киев
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Министерство обороны США, Пентагон, Киев
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Пентагон: США предоставят новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
По данным ведомства, данный транш будет содержать "ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны", а также дополнительную бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы.
Среди прочего новый пакет военной помощи будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger.
Также, как сообщили в Пентагоне, США намерены поставить Киеву 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаМинистерство обороны СШАПентагонКиев
 
 
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