https://ria.ru/20230627/polsha-1880665616.html

В Польше началась люстрация чиновников

В Польше началась люстрация чиновников - РИА Новости, 27.06.2023

В Польше началась люстрация чиновников

В Польше начался процесс люстрации чиновников, соответствующие поправки в закон о государственной службе вступили в силу после публикации в Законодательном... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T11:29

2023-06-27T11:29

2023-06-27T12:46

в мире

польша

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ВАРШАВА, 27 июн — РИА Новости. В Польше начался процесс люстрации чиновников, соответствующие поправки в закон о государственной службе вступили в силу после публикации в Законодательном вестнике.Для госструктур вводится запрет "на трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944-1990 годах или были сотрудниками этих органов", трудовые отношения с такими сотрудниками прекращаются. Таким образом, бывшие офицеры и сотрудники спецслужб Польской Народной Республики не смогут работать на госслужбе.В течение семи дней руководители ведомств должны передать в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года. У самих чиновников в возрасте 51 года и старше есть 30 дней, чтобы подать соответствующую декларацию. Неподача декларации или подтверждение в ней сотрудничества со спецслужбами ПНР автоматически приведет к увольнению в течение 15 дней. У Института национальной памяти есть пять месяцев, чтобы проверить данные. Если обнаружатся доказательства сотрудничества со спецслужбами ПНР, должностные лица автоматически потеряют работу и получат запрет на работу в госструктурах. По предварительным оценкам, под люстрацией окажутся около 40 тысяч польских чиновников.Сейм Польши утвердил законопроект в конце мая. Документ тяжело проходил через парламент. Изначально после принятия сеймом его отклонил сенат, но затем вето удалось преодолеть.

https://ria.ru/20230627/soyuznik-1880619541.html

https://ria.ru/20230627/polsha-1880513836.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша