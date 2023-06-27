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В Польше началась люстрация чиновников - РИА Новости, 27.06.2023
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11:29 27.06.2023 (обновлено: 12:46 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/polsha-1880665616.html
В Польше началась люстрация чиновников
В Польше началась люстрация чиновников - РИА Новости, 27.06.2023
В Польше началась люстрация чиновников
В Польше начался процесс люстрации чиновников, соответствующие поправки в закон о государственной службе вступили в силу после публикации в Законодательном... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:29
2023-06-27T12:46
в мире
польша
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ВАРШАВА, 27 июн — РИА Новости. В Польше начался процесс люстрации чиновников, соответствующие поправки в закон о государственной службе вступили в силу после публикации в Законодательном вестнике.Для госструктур вводится запрет "на трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944-1990 годах или были сотрудниками этих органов", трудовые отношения с такими сотрудниками прекращаются. Таким образом, бывшие офицеры и сотрудники спецслужб Польской Народной Республики не смогут работать на госслужбе.В течение семи дней руководители ведомств должны передать в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года. У самих чиновников в возрасте 51 года и старше есть 30 дней, чтобы подать соответствующую декларацию. Неподача декларации или подтверждение в ней сотрудничества со спецслужбами ПНР автоматически приведет к увольнению в течение 15 дней. У Института национальной памяти есть пять месяцев, чтобы проверить данные. Если обнаружатся доказательства сотрудничества со спецслужбами ПНР, должностные лица автоматически потеряют работу и получат запрет на работу в госструктурах. По предварительным оценкам, под люстрацией окажутся около 40 тысяч польских чиновников.Сейм Польши утвердил законопроект в конце мая. Документ тяжело проходил через парламент. Изначально после принятия сеймом его отклонил сенат, но затем вето удалось преодолеть.
https://ria.ru/20230627/soyuznik-1880619541.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше началась люстрация чиновников

Процесс люстрации чиновников в Польше может коснуться 40 тысяч человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАРШАВА, 27 июн — РИА Новости. В Польше начался процесс люстрации чиновников, соответствующие поправки в закон о государственной службе вступили в силу после публикации в Законодательном вестнике.
Для госструктур вводится запрет "на трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944-1990 годах или были сотрудниками этих органов", трудовые отношения с такими сотрудниками прекращаются.
Таким образом, бывшие офицеры и сотрудники спецслужб Польской Народной Республики не смогут работать на госслужбе.
В течение семи дней руководители ведомств должны передать в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года.
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У самих чиновников в возрасте 51 года и старше есть 30 дней, чтобы подать соответствующую декларацию. Неподача декларации или подтверждение в ней сотрудничества со спецслужбами ПНР автоматически приведет к увольнению в течение 15 дней.
У Института национальной памяти есть пять месяцев, чтобы проверить данные. Если обнаружатся доказательства сотрудничества со спецслужбами ПНР, должностные лица автоматически потеряют работу и получат запрет на работу в госструктурах.
По предварительным оценкам, под люстрацией окажутся около 40 тысяч польских чиновников.
Сейм Польши утвердил законопроект в конце мая. Документ тяжело проходил через парламент. Изначально после принятия сеймом его отклонил сенат, но затем вето удалось преодолеть.
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