https://ria.ru/20230627/polsha-1880513836.html

"Русские виноваты": в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции

"Русские виноваты": в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции - РИА Новости, 27.06.2023

"Русские виноваты": в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции

По росту цен Варшава — впереди Европы всей. Экономисты указывают на провальный экономический курс, непомерные амбиции, действия польского ЦБ. А политики,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:05

экономика

польша

россия

анджей дуда

нефтепровод "дружба"

инфляция

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Елена Савельева. По росту цен Варшава — впереди Европы всей. Экономисты указывают на провальный экономический курс, непомерные амбиции, действия польского ЦБ. А политики, разумеется, винят во всем Россию. Что там происходит на самом деле — в материале РИА Новости.Новые рекордыВ прошлом году инфляция в Польше увеличилась почти в три раза — до 14,4 процента. В феврале — рекорд за 26 лет, 18,4 процента в годовом выражении. Больше всего подорожали топливо и продукты.Трудно везде в Европе, но в Польше и странах Прибалтики особенно плохо. И винят в экономических проблемах, разумеется, Россию. Так, массивный билборд, висевший в конце мая в штаб-квартире Нацбанка в Варшаве, уверял, что "вторжение Москвы на Украину и последствия пандемии коронавируса вызвали самый быстрый рост цен за четверть века".Как добавляет издание Do Rzeczy, "этот баннер разъясняет, что любые обвинения Нацбанка и правительства — кремлевский нарратив".Сами виноватыУ европейской инфляции есть фундаментальные причины: удорожание энергоносителей и продуктов, обесценивание валюты из-за масштабных вливаний денег в экономику.Со стагнацией боролись известным способом — снижая ставки, тем самым облегчая доступность кредитных ресурсов и разогревая спрос. Плюс раздавали деньги бизнесу и населению. Печальные результаты увидели уже в середине 2022-го. И Польша исключением не стала.Между прочим, президент Анджей Дуда трезво оценивал ситуацию."Например, в период пандемии коронавируса мы раздавали деньги предпринимателям, чтобы те могли сохранить свой бизнес и рабочие места. <…> Эти выплаченные нами средства, конечно же, должны были вызвать инфляцию. Мы понимали, что, скорее всего, так и будет, но предпочли спровоцировать инфляцию, чем потерять рабочие места", — говорил он.По росту цен Польша была в первой тройке ЕС еще в 2021-м.Излишняя самоуверенностьРазумеется, сказался и разрыв с Россией. "Газпром" прекратил поставки из-за отказа платить в рублях (что в PGNiG сочли нарушением контрактных обязательств).По данным Business Insider Polska, в результате оптовые цены на электроэнергию на варшавских биржах взлетели к 1000 злотых за мегаватт-час — на 160 процентов больше среднего показателя по 2021-му.Польша давно готовилась к расторжению контракта с "Газпромом", реализуя проекты Baltic Pipe и терминала СПГ в Свиноуйсьце. Но шока избежать не удалось. Варшаве ресурсы достаются сложнее, чем остальным в ЕС.Сомнительные решенияЗапрет прямого импорта российской нефти, как сообщил в мае директор компании Orlen Даниэль Обайтек, принес колоссальные убытки. Приходится приобретать сырье у альтернативных поставщиков, и каждый баррель теперь в среднем на 30 долларов дороже. С учетом объема закупок и переработки, чтобы обеспечивать национальные потребности, в Orlen переплачивают 27 миллионов долларов в день.Причем топливо, поступающее по нефтепроводу "Дружба", до сих пор используют на НПЗ этой компании в чешском Литвинове.Последние постановления Брюсселя добавят полякам проблем. Северную ветку "Дружбы" в Германию и Польшу запретили.Разрешили только качать нефть из Казахстана. Но ее немного: в этом году ждут 890 тысяч тонн. Российской же было 24 миллиона.Собственные ошибки"Сегодня все цены в основном зависят от действий и решений одного человека — Владимира Путина", — заявлял премьер-министр Матеуш Моравецкий. Ему вторил глава Центрального банка Адам Глапински: "Ситуация на Украине почти полностью ответственна за рост инфляции до двузначного уровня".Однако аналитики крупных польских банков Pekao и PKO Bank Polski придерживаются другого мнения. Они указывают на щедрую бюджетную поддержку компаний и населения в пандемию, узкие места в цепочке поставок, а также дефицит кадров на рынке труда. Базовая инфляция в стране неуклонно росла все последние годы.Наконец, Центральный банк слишком поздно перешел к повышению ставок. Впрочем, и он бы особо не помог."Правящая партия потратила миллиарды на социальные инициативы, такие как расширение поддержки семей с детьми и дополнительные пенсионные выплаты. В то время как Центральный банк стремился замедлить инфляцию, поднимая ставки, экспансивная налогово-бюджетная политика оказала противоположный эффект", — подчеркивают эксперты научного совета Польского экономического общества.Регулятор приостановил годовую серию увеличения ставок в октябре. Рост потребительских цен замедлился, но прогнозы неутешительны.Сам регулятор в 2023-м ждет инфляцию в диапазоне 10,2-13,5 процента. Европейский финансовый конгресс (EFC) предсказывает 13,6, Еврокомиссия — 11,7. По прогнозам, ВВП при самом оптимистичном сценарии увеличится на 1,9 процента, а при пессимистичном — сократится на 0,2.

https://ria.ru/20230624/peregovory-1880197025.html

https://ria.ru/20230502/inflyatsiya-1869106420.html

https://ria.ru/20230621/ekonomika-1879307413.html

https://ria.ru/20230623/neft-1879959404.html

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россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, польша, россия, анджей дуда, нефтепровод "дружба", инфляция