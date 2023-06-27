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Число подписчиков телеграм-канала РИА Новости превысило 3 миллиона - РИА Новости, 27.06.2023
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11:30 27.06.2023 (обновлено: 11:34 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/podpischiki-1880666310.html
Число подписчиков телеграм-канала РИА Новости превысило 3 миллиона
Число подписчиков телеграм-канала РИА Новости превысило 3 миллиона - РИА Новости, 27.06.2023
Число подписчиков телеграм-канала РИА Новости превысило 3 миллиона
Аудитория официального телеграм-канала РИА Новости превысила 3 млн подписчиков. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:30
2023-06-27T11:34
миа "россия сегодня"
риа новости
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Аудитория официального телеграм-канала РИА Новости превысила 3 млн подписчиков."У нас самая крутая команда, и три миллиона - это заслуга наших ребят и девчонок, военкоров и корреспондентов других специальностей, выпускающих редакторов и мониторщиков - тех, кто делает для вас новости и снимает видео, иногда рискуя жизнью, — отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев. — Наши новости - это только правда, из всех уголков мира и войны. Новости, за которые мы отвечаем своим именем. То, что мы видим и слышим сами, то, что мы проверили. Спасибо нашим подписчикам, что верят нам"."Мы рассказываем о том, что видим сами" — с таким слоганом РИА Новости транслирует в мир в своем телеграм-канале все новости российского и мирового масштаба, актуальные видео, фото и инфографику от собственных корреспондентов агентства из всех уголков планеты. РИА Новости входит в пятерку самых цитируемых каналов в российском сегменте мессенджера и лидирует по числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех верифицированных каналов официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают тысячи репостов и цитирований в других телеграм-каналах.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть агентства охватывает более 120 городов мира.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877726305.html
РИА Новости
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2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, общество, медиа, медиа - общество, telegram (приложение), соцсети
МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Новости агентства, Общество, Медиа, Медиа - Общество, Telegram (приложение), Соцсети

Число подписчиков телеграм-канала РИА Новости превысило 3 миллиона

© РИА НовостиЧисло подписчиков телеграм-канала РИА Новости превысило 3 млн
Число подписчиков телеграм-канала РИА Новости превысило 3 млн - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Аудитория официального телеграм-канала РИА Новости превысила 3 млн подписчиков.
"У нас самая крутая команда, и три миллиона - это заслуга наших ребят и девчонок, военкоров и корреспондентов других специальностей, выпускающих редакторов и мониторщиков - тех, кто делает для вас новости и снимает видео, иногда рискуя жизнью, — отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев. — Наши новости - это только правда, из всех уголков мира и войны. Новости, за которые мы отвечаем своим именем. То, что мы видим и слышим сами, то, что мы проверили. Спасибо нашим подписчикам, что верят нам".
"Мы рассказываем о том, что видим сами" — с таким слоганом РИА Новости транслирует в мир в своем телеграм-канале все новости российского и мирового масштаба, актуальные видео, фото и инфографику от собственных корреспондентов агентства из всех уголков планеты. РИА Новости входит в пятерку самых цитируемых каналов в российском сегменте мессенджера и лидирует по числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех верифицированных каналов официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают тысячи репостов и цитирований в других телеграм-каналах.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть агентства охватывает более 120 городов мира.
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