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Глава РСМД оценил мировую поддержку России и КНР в изменении мироустройства - РИА Новости, 27.06.2023
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07:20 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/podderzhka-1880619705.html
Глава РСМД оценил мировую поддержку России и КНР в изменении мироустройства
Глава РСМД оценил мировую поддержку России и КНР в изменении мироустройства - РИА Новости, 27.06.2023
Глава РСМД оценил мировую поддержку России и КНР в изменении мироустройства
Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, и в этом стремлении Москва и Пекин могут... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:20
2023-06-27T07:20
россия
китай
москва
игорь иванов
российский совет по международным делам
оон
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, и в этом стремлении Москва и Пекин могут рассчитывать на поддержку большей части человечества, заявил во вторник президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов. "Современный мир проходит сложнейший период перестройки всей системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны. Это закономерный и неизбежный процесс, отражающий объективные тенденции и новые потребности общественного развития", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он отметил, что "на наших глазах разворачивается острейшая борьба за новую модель миропорядка в соответствующую складывающимся в мире новым реалиям, структурная перестройка мировой экономики, ее переход на новую технологическую основу, укрепление суверенитета и рост национального самосознания подавляющего большинства государств наряду с другими объективными факторами ускоряют процессы перераспределения потенциалов развития в пользу новых центров геополитического и экономического влияния". "Этот процесс не может быть быстрым или легким, он сталкивается с упорным сопротивлением сил, заинтересованных в сохранении старого миропорядка. Россия и Китай в рамках двустороннего сотрудничества и взаимодействия эффективно координируют свои внешнеполитические позиции, последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на строгом соблюдении Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - указал Иванов. По его словам, "в этом стремлении мы можем рассчитывать на поддержку большей части человечества, прежде всего со стороны многочисленных стран глобального Юга, также заинтересованных в переходе к справедливому и демократическому миропорядку". "Закономерным ответом на кризис нынешнего мироустройства становится расширение взаимодействия и сотрудничества между государствами, которые руководствуются долгосрочными интересами укрепления международной безопасности и развития. Расширяется процесс формирования региональных и трансрегиональных механизмов экономической интеграции взаимодействия в различных сферах, создаются разноформатные партнерства для решения общих проблем", - подчеркнул он.
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россия, китай, москва, игорь иванов, российский совет по международным делам, оон
Россия, Китай, Москва, Игорь Иванов, Российский совет по международным делам, ООН
Глава РСМД оценил мировую поддержку России и КНР в изменении мироустройства

Глава РСМД: большая часть человечества поддерживает Россию и КНР в создании нового порядка

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгорь Иванов
Игорь Иванов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Игорь Иванов. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, и в этом стремлении Москва и Пекин могут рассчитывать на поддержку большей части человечества, заявил во вторник президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов.
«
"Современный мир проходит сложнейший период перестройки всей системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны. Это закономерный и неизбежный процесс, отражающий объективные тенденции и новые потребности общественного развития", - заявил Иванов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он отметил, что "на наших глазах разворачивается острейшая борьба за новую модель миропорядка в соответствующую складывающимся в мире новым реалиям, структурная перестройка мировой экономики, ее переход на новую технологическую основу, укрепление суверенитета и рост национального самосознания подавляющего большинства государств наряду с другими объективными факторами ускоряют процессы перераспределения потенциалов развития в пользу новых центров геополитического и экономического влияния".
"Этот процесс не может быть быстрым или легким, он сталкивается с упорным сопротивлением сил, заинтересованных в сохранении старого миропорядка. Россия и Китай в рамках двустороннего сотрудничества и взаимодействия эффективно координируют свои внешнеполитические позиции, последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на строгом соблюдении Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - указал Иванов.
По его словам, "в этом стремлении мы можем рассчитывать на поддержку большей части человечества, прежде всего со стороны многочисленных стран глобального Юга, также заинтересованных в переходе к справедливому и демократическому миропорядку".
"Закономерным ответом на кризис нынешнего мироустройства становится расширение взаимодействия и сотрудничества между государствами, которые руководствуются долгосрочными интересами укрепления международной безопасности и развития. Расширяется процесс формирования региональных и трансрегиональных механизмов экономической интеграции взаимодействия в различных сферах, создаются разноформатные партнерства для решения общих проблем", - подчеркнул он.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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РоссияКитайМоскваИгорь ИвановРоссийский совет по международным деламООН
 
 
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