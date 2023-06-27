https://ria.ru/20230627/pobeda-1880607753.html

На Западе назвали причину неизбежной победы России

На Западе назвали причину неизбежной победы России - РИА Новости, 27.06.2023

На Западе назвали причину неизбежной победы России

Запад не сможет победить Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T02:14

2023-06-27T02:14

2023-06-27T06:04

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запад не сможет победить Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле", — отметил Риттер.Украина, по его словам, получает западные технологии и вооружения для того, чтобы США не получали "тела американских солдат в мешках". Однако в этом, по мнению эксперта, и кроется главное преимущество России."Вы не сможете превзойти их (россиян — Прим. ред.) в страданиях, потому что они готовы платить любую цену за сохранение своей нации. А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост — вряд ли хоть что-нибудь", — заявил Риттер.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.

https://ria.ru/20230627/mask-1880605738.html

https://ria.ru/20230626/poteri-1880601000.html

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в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин