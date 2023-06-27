https://ria.ru/20230627/pobeda-1880607753.html
На Западе назвали причину неизбежной победы России
На Западе назвали причину неизбежной победы России - РИА Новости, 27.06.2023
На Западе назвали причину неизбежной победы России
Запад не сможет победить Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:14
2023-06-27T02:14
2023-06-27T06:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запад не сможет победить Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле", — отметил Риттер.Украина, по его словам, получает западные технологии и вооружения для того, чтобы США не получали "тела американских солдат в мешках". Однако в этом, по мнению эксперта, и кроется главное преимущество России."Вы не сможете превзойти их (россиян — Прим. ред.) в страданиях, потому что они готовы платить любую цену за сохранение своей нации. А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост — вряд ли хоть что-нибудь", — заявил Риттер.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.
https://ria.ru/20230627/mask-1880605738.html
https://ria.ru/20230626/poteri-1880601000.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин
На Западе назвали причину неизбежной победы России
Экс-разведчик армии США Риттер: Россия победит, так как у нее нет иного выхода