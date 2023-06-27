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На Западе назвали причину неизбежной победы России - РИА Новости, 27.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:14 27.06.2023 (обновлено: 06:04 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/pobeda-1880607753.html
На Западе назвали причину неизбежной победы России
На Западе назвали причину неизбежной победы России - РИА Новости, 27.06.2023
На Западе назвали причину неизбежной победы России
Запад не сможет победить Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:14
2023-06-27T06:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запад не сможет победить Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле", — отметил Риттер.Украина, по его словам, получает западные технологии и вооружения для того, чтобы США не получали "тела американских солдат в мешках". Однако в этом, по мнению эксперта, и кроется главное преимущество России."Вы не сможете превзойти их (россиян — Прим. ред.) в страданиях, потому что они готовы платить любую цену за сохранение своей нации. А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост — вряд ли хоть что-нибудь", — заявил Риттер.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.
https://ria.ru/20230627/mask-1880605738.html
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в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин
На Западе назвали причину неизбежной победы России

Экс-разведчик армии США Риттер: Россия победит, так как у нее нет иного выхода

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запад не сможет победить Россию, так как для нее это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
"Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле", — отметил Риттер.
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Украина, по его словам, получает западные технологии и вооружения для того, чтобы США не получали "тела американских солдат в мешках". Однако в этом, по мнению эксперта, и кроется главное преимущество России.
"Вы не сможете превзойти их (россиян — Прим. ред.) в страданиях, потому что они готовы платить любую цену за сохранение своей нации. А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост — вряд ли хоть что-нибудь", — заявил Риттер.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска не только не добились успеха во время контрнаступления, но и понесли большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир Путин
 
 
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