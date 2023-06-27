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В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах - РИА Новости, 27.06.2023
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Туризм
 
04:38 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/pitstsa-1880560915.html
В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах
В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах - РИА Новости, 27.06.2023
В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах
В Нью-Йорке закусочным предписано изменить правила выпекания пиццы или приобрести мощные фильтры, чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:38
2023-06-27T04:38
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еда - туризм
гастрономия
пицца
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Нью-Йорке закусочным предписано изменить правила выпекания пиццы или приобрести мощные фильтры, чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает New York Post. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка разработал новые правила, которые предписывают закусочным, использующим традиционный метод выпечки – в дровяных и угольных печах – сократить выбросы углерода до 75 процентов.Пиццерии с печами, установленными до мая 2016 года, должны приобрести устройства для контроля воздуха или выпекать продукт в духовке. Владелец одного бруклинского заведения сказал, что потратил 20 тысяч долларов на систему воздушного фильтра, и дальше намерен платить за его обслуживание.Нововведение затронет примерно сотню ресторанов. Многие владельцы заведений выступают против новых правил, и дело не только в дополнительных расходах. Они говорят, что отказ от выпечки в печи испортит вкус пиццы. Духовка не может быть альтернативой при выпечке по традиционному рецепту.Посетители язвят, что лучше бы чиновникам запретили летать на частных самолетах – "пользы было бы больше". Лайнеры куда масштабнее вредят окружающей среде, чем работа нескольких десятков печей.
https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html
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новости - туризм, нью-йорк (город), еда - туризм, гастрономия, пицца
Туризм, Новости - Туризм, Нью-Йорк (город), Еда - Туризм, гастрономия, пицца
В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах

СМИ: в Нью-Йорке рестораны могут отказаться от пиццы в дровяных печах из-за экологии

© Фото : Unsplash/gbarkzДевушка ест пиццу в автомобиле
Девушка ест пиццу в автомобиле - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : Unsplash/gbarkz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Нью-Йорке закусочным предписано изменить правила выпекания пиццы или приобрести мощные фильтры, чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает New York Post.
Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка разработал новые правила, которые предписывают закусочным, использующим традиционный метод выпечки – в дровяных и угольных печах – сократить выбросы углерода до 75 процентов.
Пиццерии с печами, установленными до мая 2016 года, должны приобрести устройства для контроля воздуха или выпекать продукт в духовке. Владелец одного бруклинского заведения сказал, что потратил 20 тысяч долларов на систему воздушного фильтра, и дальше намерен платить за его обслуживание.
Нововведение затронет примерно сотню ресторанов. Многие владельцы заведений выступают против новых правил, и дело не только в дополнительных расходах. Они говорят, что отказ от выпечки в печи испортит вкус пиццы. Духовка не может быть альтернативой при выпечке по традиционному рецепту.
Посетители язвят, что лучше бы чиновникам запретили летать на частных самолетах – "пользы было бы больше". Лайнеры куда масштабнее вредят окружающей среде, чем работа нескольких десятков печей.
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