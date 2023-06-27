https://ria.ru/20230627/pitstsa-1880560915.html

В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах

В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах - РИА Новости, 27.06.2023

В Нью-Йорке ресторанам могут запретить готовить пиццу в дровяных печах

В Нью-Йорке закусочным предписано изменить правила выпекания пиццы или приобрести мощные фильтры, чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:38

2023-06-27T04:38

2023-06-27T04:38

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Нью-Йорке закусочным предписано изменить правила выпекания пиццы или приобрести мощные фильтры, чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает New York Post. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка разработал новые правила, которые предписывают закусочным, использующим традиционный метод выпечки – в дровяных и угольных печах – сократить выбросы углерода до 75 процентов.Пиццерии с печами, установленными до мая 2016 года, должны приобрести устройства для контроля воздуха или выпекать продукт в духовке. Владелец одного бруклинского заведения сказал, что потратил 20 тысяч долларов на систему воздушного фильтра, и дальше намерен платить за его обслуживание.Нововведение затронет примерно сотню ресторанов. Многие владельцы заведений выступают против новых правил, и дело не только в дополнительных расходах. Они говорят, что отказ от выпечки в печи испортит вкус пиццы. Духовка не может быть альтернативой при выпечке по традиционному рецепту.Посетители язвят, что лучше бы чиновникам запретили летать на частных самолетах – "пользы было бы больше". Лайнеры куда масштабнее вредят окружающей среде, чем работа нескольких десятков печей.

https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, нью-йорк (город), еда - туризм, гастрономия, пицца