https://ria.ru/20230627/perekop-1880783178.html

Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан

Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан - РИА Новости, 27.06.2023

Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан

Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" вышел в Атлантический океан и направляется в Карибское море, где курсанты военно-морских вузов пройдут практику, сообщили в РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:30

2023-06-27T19:30

2023-06-27T19:30

безопасность

космос - риа наука

атлантический океан

россия

карибское море

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" вышел в Атлантический океан и направляется в Карибское море, где курсанты военно-морских вузов пройдут практику, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прошёл канал Ла-Манш и вышел в Атлантический океан. Он направляется в Карибское море для обеспечения морской практики курсантов военно-морских вузов. Его дальний поход идёт согласно плану, утверждённому Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, поход корабля начался 20 июня с выходом из Кронштадта. Учебному кораблю предстоит совершить трансатлантический переход и посетить ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.

https://ria.ru/20230621/putin-1879581886.html

атлантический океан

россия

карибское море

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безопасность, космос - риа наука, атлантический океан, россия, карибское море