Рейтинг@Mail.ru
Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/perekop-1880783178.html
Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан
Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан - РИА Новости, 27.06.2023
Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан
Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" вышел в Атлантический океан и направляется в Карибское море, где курсанты военно-морских вузов пройдут практику, сообщили в РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:30
2023-06-27T19:30
безопасность
космос - риа наука
атлантический океан
россия
карибское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152622/09/1526220919_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_2d10aacf1f1cc128f21b35162b51bcf0.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" вышел в Атлантический океан и направляется в Карибское море, где курсанты военно-морских вузов пройдут практику, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прошёл канал Ла-Манш и вышел в Атлантический океан. Он направляется в Карибское море для обеспечения морской практики курсантов военно-морских вузов. Его дальний поход идёт согласно плану, утверждённому Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, поход корабля начался 20 июня с выходом из Кронштадта. Учебному кораблю предстоит совершить трансатлантический переход и посетить ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.
https://ria.ru/20230621/putin-1879581886.html
атлантический океан
россия
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152622/09/1526220919_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_824f1edf0b1b1506fc3271b54554c3a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, космос - риа наука, атлантический океан, россия, карибское море
Безопасность, Космос - РИА Наука, Атлантический океан, Россия, Карибское море
Учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан

Минобороны: учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Атлантический океан

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота Перекоп - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" вышел в Атлантический океан и направляется в Карибское море, где курсанты военно-морских вузов пройдут практику, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прошёл канал Ла-Манш и вышел в Атлантический океан. Он направляется в Карибское море для обеспечения морской практики курсантов военно-морских вузов. Его дальний поход идёт согласно плану, утверждённому Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений
21 июня, 15:16
Как уточнили в министерстве, поход корабля начался 20 июня с выходом из Кронштадта. Учебному кораблю предстоит совершить трансатлантический переход и посетить ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаАтлантический океанРоссияКарибское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала