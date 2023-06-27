https://ria.ru/20230627/partner-1880770148.html

Эксперт: США видят равноправного партнера по НАТО только в Великобритании

Эксперт: США видят равноправного партнера по НАТО только в Великобритании - РИА Новости, 27.06.2023

Эксперт: США видят равноправного партнера по НАТО только в Великобритании

США рассматривают в качестве полноценного партнера по североатлантическому альянсу только Великобританию, что объясняет их решение поделиться якобы известными... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:25

2023-06-27T18:25

2023-06-27T18:26

россия

евгений пригожин

нато

фсб

владимир путин

александр лукашенко

великобритания

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866083121_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_812759bcc5a99d51e547b9512c488218.jpg

МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. США рассматривают в качестве полноценного партнера по североатлантическому альянсу только Великобританию, что объясняет их решение поделиться якобы известными разведданными о готовящемся мятеже ЧВК, сказал РИА Новости военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологий 21 века Иван Коновалов. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США якобы были заранее проинформированы о готовящемся Евгением Пригожиным мятеже, но американская разведка решила не делиться данными с союзниками по НАТО, исключение составили несколько высокопоставленных представителей правительства Великобритании. По данным телеканала, некоторые представители стран НАТО высказали по этому поводу неудовольствие. "Единственный (для США – ред.) почти равноправный, так сказать, член англосаксонского мира – это Великобритания. Поэтому британцы всегда идут в фарватере Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты, если с кем-то и решают поделиться информацией, то только с британцами, потому что их они не вполне рассматривают как вассалов, а все-таки рассматривают как партнеров по англосаксонскому миру", - считает эксперт. По его мнению, Вашингтон равнодушен к неудовольствию кого-либо из партнеров по альянсу и вряд ли кто-то будет готов предъявить претензии США по этому или любому другому вопросу. Кроме того, эксперт подвергнул сомнениям информацию, что американская разведка действительно знала о готовящемся мятеже, просто "в данном случае они решили поддержать реноме страны, которая все контролирует и все знает", а "доказательств того, что они вообще что-то знают, нет". "Коллективному Западу в принципе все равно, потому что американцы в свое время выдвинули главный лозунг - highly likely (высоко вероятно – ред.), что очень смешно в политике, в дипломатии, в военной политике и так далее… Говорить, что это "высоко вероятно", что это есть, это новое изобретение американцев, которое прикрывает их незнание, неумение контролировать ситуацию, но при этом желание выглядеть именно таковыми", - заключает эксперт. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880734979.html

https://ria.ru/20230627/priglashenie-1880705042.html

россия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгений пригожин, нато, фсб, владимир путин, александр лукашенко, великобритания, сша