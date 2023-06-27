https://ria.ru/20230627/oshkosh-1880614194.html

Опубликованы кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ

Опубликованы кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ - РИА Новости, 27.06.2023

Опубликованы кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южнодонецком направлении колонну иностранной боевой техники украинских войск. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T05:41

2023-06-27T05:41

2023-06-27T08:56

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южнодонецком направлении колонну иностранной боевой техники украинских войск.На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как американский бронеавтомобиль Oshkosh, возглавлявший группу, подрывается на мине. Это нарушает строй, техника врага попадает в ловушку, и многие украинские военные бегут."Часть колонны подорвалась на ТМ — отработали с ПТУРов. Данный вид техники подорвался на мине. Экипаж выбежал и, как большинство экипажей противника, дали деру", — пояснил стрелок-штурмовик с позывным Лаврик.Подбитый американский бронеавтомобиль также снят на видео с близкого расстояния. Два колеса у него пробиты, видны повреждения от осколков. Один из военнослужащих за кадром произносит "только с растаможки". Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты, в задней части кузова он может перевозить еще минимум шестерых, броневики также можно использовать для подвоза боеприпасов.Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с поля боя, изучил машину, его она не впечатлила."Она настолько убогая. У них электрооборудование. При осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться", — рассказал он.Курбанов добавил, что почти вся британская колесная техника оснащена пневмоподвеской, подушки которой также выходят из строя при попадании осколков. Двигаться на таком броневике можно только "цепляя за все".По словам капитана, трофейную технику они используют либо для своих нужд, либо отправляют для изучения.

https://ria.ru/20230627/zu-23-2-1880610002.html

https://ria.ru/20230627/su-34-1880613300.html

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Уничтожение колонны боевой техники ВСУ иностранного производства Военные 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на южнодонецком направлении подбили колонну боевой техники ВСУ иностранного производства. На кадрах Минобороны - американский бронеавтомобиль Oshkosh 2023-06-27T05:41 true PT1M06S

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