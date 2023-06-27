https://ria.ru/20230627/oshibka-1880702624.html

"Создали монстра": в США раскрыли ужасную ошибку Белого дома на Украине

"Создали монстра": в США раскрыли ужасную ошибку Белого дома на Украине - РИА Новости, 27.06.2023

"Создали монстра": в США раскрыли ужасную ошибку Белого дома на Украине

Белый дом до сих пор отказывается признать, что США создали из Украины монстра, с которым не могут справиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:55

2023-06-27T13:55

2023-06-27T13:55

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

энтони блинкен

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Белый дом до сих пор отказывается признать, что США создали из Украины монстра, с которым не могут справиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его словам, именно из-за невозможности признать собственный провал власти США продолжают публичную поддержку киевского режима, как это делает госсекретарь США Энтони Блинкен."Это все чушь, но что вы ожидаете от этого человека? Никто в Вашингтоне не выйдет вперед и не скажет: "Эй, мы совершили ужасную ошибку и создали монстра гораздо больше и мощнее, чем те силы, которые мы думали победить", — считает Макгрегор.При этом он отметил, что российское сообщество на фоне украинского кризиса оказалось более прочным, чем американское."Россия сейчас более сплоченная, чем, возможно, была за последние десятилетия, и российские вооруженные силы больше и мощнее, и воля к победе у них сильнее, чем когда-либо. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас в США была такая же сплоченность", — посетовал он.Во вторник полковник Макгрегор заявил, что следующим шагом президента России Владимира Путина в конфликте с киевским режимом может стать полное освобождение всех территорий Восточной Украины.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880689963.html

https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), энтони блинкен, владимир путин, министерство обороны сша