https://ria.ru/20230627/ogranicheniya-1880784955.html

Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян - РИА Новости, 28.06.2023

Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России, указано в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-27T19:50

2023-06-27T19:50

2023-06-28T00:57

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новости - туризм

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России, указано в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности. "На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления", — говорится в материале.В кабмине не уточнили другие детали.Из-за специальной военной операции на Украине Финляндия с 30 сентября 2022 года существенно ограничила въезд российских туристов до дальнейшего уведомления. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит через нее в другие государства.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне.После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

https://ria.ru/20230522/vizy-1873422151.html

https://ria.ru/20230627/tury-1880672015.html

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финляндия, россия, украина, шенгенская зона, новости - туризм