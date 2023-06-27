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Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
19:50 27.06.2023 (обновлено: 00:57 28.06.2023)
https://ria.ru/20230627/ogranicheniya-1880784955.html
Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян
Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян - РИА Новости, 28.06.2023
Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян
Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России, указано в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-27T19:50
2023-06-28T00:57
туризм
финляндия
россия
украина
шенгенская зона
новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России, указано в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности. "На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления", — говорится в материале.В кабмине не уточнили другие детали.Из-за специальной военной операции на Украине Финляндия с 30 сентября 2022 года существенно ограничила въезд российских туристов до дальнейшего уведомления. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит через нее в другие государства.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне.После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
https://ria.ru/20230522/vizy-1873422151.html
https://ria.ru/20230627/tury-1880672015.html
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финляндия, россия, украина, шенгенская зона, новости - туризм
Туризм, Финляндия, Россия, Украина, Шенгенская зона, Новости - Туризм
Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян

Правительство Финляндии ужесточит ограничения на въезд для россиян

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России, указано в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.
«
"На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления", — говорится в материале.
В кабмине не уточнили другие детали.
Из-за специальной военной операции на Украине Финляндия с 30 сентября 2022 года существенно ограничила въезд российских туристов до дальнейшего уведомления. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит через нее в другие государства.
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Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне.
После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
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