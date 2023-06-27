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Госдума установила антимонопольные ограничения для цифровых платформ - РИА Новости, 27.06.2023
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13:43 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ogranicheniya-1880698147.html
Госдума установила антимонопольные ограничения для цифровых платформ
Госдума установила антимонопольные ограничения для цифровых платформ - РИА Новости, 27.06.2023
Госдума установила антимонопольные ограничения для цифровых платформ
Госдума приняла закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ - маркетплейсов и агрегаторов - в целях пресечения злоупотреблений... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:43
2023-06-27T13:43
россия
экономика
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ - маркетплейсов и агрегаторов - в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев. Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Закон определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя понятие "сетевой эффект". Под ним понимается свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки. Вводится запрет на злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующих субъектов, владеющих цифровыми платформами, оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС России. Кроме того, устанавливается новое условие для антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации на товарных рынках. С ФАС будут согласовываться сделки, цена которых превышает 7 миллиардов рублей. Одновременно вносятся изменения, касающиеся проведения экспертизы при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и уточнения требований к экспертам. Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230524/marketpleys-1873815982.html
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россия, экономика, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин
Россия, Экономика, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Михаил Мишустин
Госдума установила антимонопольные ограничения для цифровых платформ

ГД приняла закон, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ - маркетплейсов и агрегаторов - в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев.
Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Склад товаров в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
ФАС призвала вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки
24 мая, 11:34
Закон определяет критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя понятие "сетевой эффект". Под ним понимается свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки.
Вводится запрет на злоупотребление доминирующим положением для владельцев цифровых платформ, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующих субъектов, владеющих цифровыми платформами, оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС России.
Кроме того, устанавливается новое условие для антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации на товарных рынках. С ФАС будут согласовываться сделки, цена которых превышает 7 миллиардов рублей. Одновременно вносятся изменения, касающиеся проведения экспертизы при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и уточнения требований к экспертам.
Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2023 года.
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РоссияЭкономикаГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Михаил Мишустин
 
 
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