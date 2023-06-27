https://ria.ru/20230627/obstrel-1880803359.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за 55 минут выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:48

2023-06-27T23:48

2023-06-27T23:48

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донецк

нато

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за 55 минут выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров; 23:10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Позже в представительстве заявили, что в 23:25 мск украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины