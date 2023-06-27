Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 24 снаряда натовского калибра
Сотрудники СЦКК в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за 55 минут выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров; 23:10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Позже в представительстве заявили, что в 23:25 мск украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.