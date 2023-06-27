Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 27.06.2023 (обновлено: 20:50 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880789581.html
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2023
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области
Украинские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел жилых массивов города Алёшки в Херсонской области, известно об одном погибшем мужчине и трёх раненых, РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:24
2023-06-27T20:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880791441_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_999d4800effbbd0492f815ee7bfb21aa.jpg
АЛЁШКИ (Херсонская область), 27 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел жилых массивов города Алёшки в Херсонской области, известно об одном погибшем мужчине и трёх раненых, сообщил журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), находящийся в городе для проведения следственных действий в связи с разрушениями и жертвами, причиненными действиями украинских военных. &quot;Вооруженные формирования Украины непрерывно обстреливают жилой массив населенного пункта Алёшки Херсонской области, однако несмотря на это, следователи Следственного комитета России предпринимают все меры для фиксации последствий противоправных действий украинских военнослужащих&quot;, - сказал собеседник.Он добавил, что следователи во вторник установили, что из-за очередного обстрела центра города, вблизи ресторана "Олешье", погиб мужчина, в течение суток также не менее трёх человек получили ранения. Несмотря на обстрелы, городские службы снабжают оставшихся в городе мирных жителей питьевой водой. На окраине города корреспонденты РИА Новости видели автоцистерну с питьевой водой, которую раздавали горожанам.Город Алёшки расположен в пригороде Херсона, на противоположном от него берегу Днепра. В конце февраля 2022 года город перешёл под контроль России, 30 сентября вместе с регионом вошёл в её состав по результатам референдума, проведённого на областном уровне. В июне 2023 года пострадал от подрыва на Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Представитель СК об артиллерийских обстрелах Алешек в Херсонской области
Представитель СК об артиллерийских обстрелах Алешек в Херсонской области
2023-06-27T20:24
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880791441_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ae0c6c674fcef7aaa007a39101e83d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области

ВСУ непрерывно обстреливают Алешки в Херсонской области, есть погибший и раненые

Читать ria.ru в
АЛЁШКИ (Херсонская область), 27 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел жилых массивов города Алёшки в Херсонской области, известно об одном погибшем мужчине и трёх раненых, сообщил журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), находящийся в городе для проведения следственных действий в связи с разрушениями и жертвами, причиненными действиями украинских военных.
«

"Вооруженные формирования Украины непрерывно обстреливают жилой массив населенного пункта Алёшки Херсонской области, однако несмотря на это, следователи Следственного комитета России предпринимают все меры для фиксации последствий противоправных действий украинских военнослужащих", - сказал собеседник.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ
18 июня, 01:02
Он добавил, что следователи во вторник установили, что из-за очередного обстрела центра города, вблизи ресторана "Олешье", погиб мужчина, в течение суток также не менее трёх человек получили ранения.
Несмотря на обстрелы, городские службы снабжают оставшихся в городе мирных жителей питьевой водой. На окраине города корреспонденты РИА Новости видели автоцистерну с питьевой водой, которую раздавали горожанам.
Город Алёшки расположен в пригороде Херсона, на противоположном от него берегу Днепра. В конце февраля 2022 года город перешёл под контроль России, 30 сентября вместе с регионом вошёл в её состав по результатам референдума, проведённого на областном уровне. В июне 2023 года пострадал от подрыва на Каховской ГЭС.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала