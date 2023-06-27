https://ria.ru/20230627/obstrel-1880789581.html
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2023
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области
Украинские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел жилых массивов города Алёшки в Херсонской области, известно об одном погибшем мужчине и трёх раненых, РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T20:24
2023-06-27T20:24
2023-06-27T20:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
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вооруженные силы украины
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АЛЁШКИ (Херсонская область), 27 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел жилых массивов города Алёшки в Херсонской области, известно об одном погибшем мужчине и трёх раненых, сообщил журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), находящийся в городе для проведения следственных действий в связи с разрушениями и жертвами, причиненными действиями украинских военных. "Вооруженные формирования Украины непрерывно обстреливают жилой массив населенного пункта Алёшки Херсонской области, однако несмотря на это, следователи Следственного комитета России предпринимают все меры для фиксации последствий противоправных действий украинских военнослужащих", - сказал собеседник.Он добавил, что следователи во вторник установили, что из-за очередного обстрела центра города, вблизи ресторана "Олешье", погиб мужчина, в течение суток также не менее трёх человек получили ранения. Несмотря на обстрелы, городские службы снабжают оставшихся в городе мирных жителей питьевой водой. На окраине города корреспонденты РИА Новости видели автоцистерну с питьевой водой, которую раздавали горожанам.Город Алёшки расположен в пригороде Херсона, на противоположном от него берегу Днепра. В конце февраля 2022 года город перешёл под контроль России, 30 сентября вместе с регионом вошёл в её состав по результатам референдума, проведённого на областном уровне. В июне 2023 года пострадал от подрыва на Каховской ГЭС.
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Представитель СК об артиллерийских обстрелах Алешек в Херсонской области
Представитель СК об артиллерийских обстрелах Алешек в Херсонской области
2023-06-27T20:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли жилые районы в Алешках Херсонской области
ВСУ непрерывно обстреливают Алешки в Херсонской области, есть погибший и раненые
АЛЁШКИ (Херсонская область), 27 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел жилых массивов города Алёшки в Херсонской области, известно об одном погибшем мужчине и трёх раненых, сообщил журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), находящийся в городе для проведения следственных действий в связи с разрушениями и жертвами, причиненными действиями украинских военных.
«
"Вооруженные формирования Украины непрерывно обстреливают жилой массив населенного пункта Алёшки Херсонской области, однако несмотря на это, следователи Следственного комитета России предпринимают все меры для фиксации последствий противоправных действий украинских военнослужащих", - сказал собеседник.
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Он добавил, что следователи во вторник установили, что из-за очередного обстрела центра города, вблизи ресторана "Олешье", погиб мужчина, в течение суток также не менее трёх человек получили ранения.
Несмотря на обстрелы, городские службы снабжают оставшихся в городе мирных жителей питьевой водой. На окраине города корреспонденты РИА Новости видели автоцистерну с питьевой водой, которую раздавали горожанам.
Город Алёшки расположен в пригороде Херсона
, на противоположном от него берегу Днепра
. В конце февраля 2022 года город перешёл под контроль России, 30 сентября вместе с регионом вошёл в её состав по результатам референдума, проведённого на областном уровне. В июне 2023 года пострадал от подрыва на Каховской ГЭС.