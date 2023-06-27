https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880803121.html

Россия и Аргентина подписали соглашения о сотрудничестве между вузами

Россия и Аргентина подписали соглашения о сотрудничестве между вузами - РИА Новости, 27.06.2023

Россия и Аргентина подписали соглашения о сотрудничестве между вузами

Неделя российского образования стартовала в Аргентине, были подписаны соглашения между вузами двух стран, сообщила журналистам руководитель представительства... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:40

2023-06-27T23:40

2023-06-27T23:40

аргентина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

уральский федеральный университет

россия

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Неделя российского образования стартовала в Аргентине, были подписаны соглашения между вузами двух стран, сообщила журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова. "Мы очень рады, что, несмотря ни на что сотрудничество в области образования между Россией и Аргентиной успешно развивается. Уверены, что подписание двух соглашений с одним из крупнейших аргентинских вузов - Национальным университетом Артуро Хауретче, в котором обучается порядка 35 тысяч человек, - внесет важный вклад как в вопросы популяризации российского образования среди аргентинцев, так и будет способствовать культурно-гуманитарному обмену между нашими странами в целом", - сказала она Во вторник были подписаны соглашения о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Уфимским университетом науки и технологий. Договоренности предусматривают совместные мероприятия и исследования, обмен преподавателями и студентами, научной, учебной и методической литературой, разработку программ двойных дипломов и многое другое. Стороны также обсудили возможности преподавания русского языка на базе Центра изучения иностранных языков аргентинского вуза, проведение выставок, концертов и показов российских фильмов. Кроме того, от лица Русского дома в Буэнос-Айресе аргентинскому вузу была передана учебно-методическая, художественная и справочная литература для изучения русского языка на безвозмездной основе.

https://na.ria.ru/20230627/vuzy-1880661294.html

аргентина

россия

буэнос-айрес (город)

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аргентина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), уральский федеральный университет, россия, буэнос-айрес (город)