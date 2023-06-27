Кабмин выделит РАНХиГС более 73 миллионов рублей
Кабмин выделит РАНХиГС более 73 миллионов рублей на обучение социальных координаторов
РАНХиГС . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство выделит Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) более 73 миллионов рублей на обучение свыше 3 тысяч социальных координаторов государственного фонда "Защитники Отечества", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Выделить в 2023 году федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации ... на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обучению социальных координаторов указанного фонда в размере 73 582,7 тысячи рублей", - сказано в документе.
Отмечается, что не менее 3 071 человека должны будут пройти обучение и личностно-профессиональную диагностику.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.
Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.