https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880797738.html

Кабмин выделит РАНХиГС более 73 миллионов рублей

Кабмин выделит РАНХиГС более 73 миллионов рублей - РИА Новости, 27.06.2023

Кабмин выделит РАНХиГС более 73 миллионов рублей

Правительство выделит Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) более 73 миллионов рублей на обучение свыше 3 РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:14

2023-06-27T22:14

2023-06-27T22:14

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство выделит Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) более 73 миллионов рублей на обучение свыше 3 тысяч социальных координаторов государственного фонда "Защитники Отечества", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Выделить в 2023 году федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации ... на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обучению социальных координаторов указанного фонда в размере 73 582,7 тысячи рублей", - сказано в документе. Отмечается, что не менее 3 071 человека должны будут пройти обучение и личностно-профессиональную диагностику.Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

https://na.ria.ru/20230627/vuzy-1880661294.html

https://ria.ru/20230624/zakon-1880225086.html

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общество, россия, владимир путин