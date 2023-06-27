https://ria.ru/20230627/obrazovanie-1880733103.html

Подготовлен проект перечня специальностей для новой системы образования

Подготовлен проект перечня специальностей для новой системы образования - РИА Новости, 27.06.2023

Подготовлен проект перечня специальностей для новой системы образования

Минобрнауки России совместно с вузами в рамках пилотного проекта по изменению системы высшего образования подготовили проект перечня специальностей для... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:48

2023-06-27T15:48

2023-06-27T15:48

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минобрнауки России совместно с вузами в рамках пилотного проекта по изменению системы высшего образования подготовили проект перечня специальностей для национальной системы, сообщается на сайте министерства. "Минобрнауки России совместно с вузами - участниками пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования подготовило проект приказа об утверждении перечней специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в соответствии с которыми будет осуществляться реализация образовательных программ по новым уровням образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что специальности и направления подготовки, предусмотренные проектом перечня, являются приоритетными и относятся к таким областям образования, как математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, науки об обществе, образование и педагогические науки. В министерстве добавили, что проект перечня также устанавливает сроки обучения и квалификации, которые получат выпускники. В Минобрнауки также напомнили, что пилотный проект по апробации новой модели высшего образования будет реализовываться в рамках 113 специальностей и направлений подготовки, из которых 53 по уровню базового высшего образования, 18 по уровню специализированного высшего образования (магистратура) и 42 специальности - аспирантура. "С учетом данных о реализации пилотного проекта будут определены особенности формирования новой национальной системы высшего образования и возможности ее распространения на все вузы Российской Федерации", - заключили в министерстве. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет. Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, валерий фальков, образование - общество, образование, социальный навигатор