https://ria.ru/20230627/ntv-1880483161.html

Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу на НТВ

Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу на НТВ - РИА Новости, 27.06.2023

Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу на НТВ

Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез стал ведущим нового шоу о путешествиях "Попутчик", сообщает пресс-служба НТВ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T04:23

2023-06-27T04:23

2023-06-27T04:23

шоубиз

тимур родригез

нтв (телеканал)

знаменитости

путешествия

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез стал ведущим нового шоу о путешествиях "Попутчик", сообщает пресс-служба НТВ. В релизе отмечается, что шоумен посетит разные уголки мира вместе с участниками из народа. Попробовать себя в качестве "попутчика" сможет любой желающий.Маршрут путешествия будет неизвестен ведущему и участникам. Попутчики выберут печенья с предсказаниями с указанными внутри них странами и городами, а затем отправятся туда вместе с Тимуром Родригезом на два дня. "Попутчик" – это не просто тревел-шоу. Это возможность побывать в различных уголках мира и узнать культуру, традиции и кухню других стран. Участники проекта получат уникальную возможность стать моим попутчиком и соведущим, которого ждут незабываемые впечатления, удивительные открытия и опыт от исследования новых стран и прохождения разнообразных квестов", – рассказал Родригез. Участников шоу будут выбирать на страницах проекта в соцсетях. Счастливчики получат личный звонок от ведущего с приглашением. Премьера шоу состоится осенью.

https://ria.ru/20221219/rodrigez-1839798994.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тимур родригез, нтв (телеканал), знаменитости, путешествия