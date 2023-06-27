https://ria.ru/20230627/ntv-1880483161.html
Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу на НТВ
Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу на НТВ - РИА Новости, 27.06.2023
Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу на НТВ
Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез стал ведущим нового шоу о путешествиях "Попутчик", сообщает пресс-служба НТВ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T04:23
2023-06-27T04:23
2023-06-27T04:23
шоубиз
тимур родригез
нтв (телеканал)
знаменитости
путешествия
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез стал ведущим нового шоу о путешествиях "Попутчик", сообщает пресс-служба НТВ. В релизе отмечается, что шоумен посетит разные уголки мира вместе с участниками из народа. Попробовать себя в качестве "попутчика" сможет любой желающий.Маршрут путешествия будет неизвестен ведущему и участникам. Попутчики выберут печенья с предсказаниями с указанными внутри них странами и городами, а затем отправятся туда вместе с Тимуром Родригезом на два дня. "Попутчик" – это не просто тревел-шоу. Это возможность побывать в различных уголках мира и узнать культуру, традиции и кухню других стран. Участники проекта получат уникальную возможность стать моим попутчиком и соведущим, которого ждут незабываемые впечатления, удивительные открытия и опыт от исследования новых стран и прохождения разнообразных квестов", – рассказал Родригез. Участников шоу будут выбирать на страницах проекта в соцсетях. Счастливчики получат личный звонок от ведущего с приглашением. Премьера шоу состоится осенью.
https://ria.ru/20221219/rodrigez-1839798994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур родригез, нтв (телеканал), знаменитости, путешествия
Шоубиз, Тимур Родригез, НТВ (телеканал), Знаменитости, Путешествия
Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу на НТВ
Тимур Родригез стал ведущим нового тревел-шоу "Попутчик", которое выйдет осенью на НТВ
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез стал ведущим нового шоу о путешествиях "Попутчик", сообщает пресс-служба НТВ.
В релизе отмечается, что шоумен посетит разные уголки мира вместе с участниками из народа. Попробовать себя в качестве "попутчика" сможет любой желающий.
Маршрут путешествия будет неизвестен ведущему и участникам. Попутчики выберут печенья с предсказаниями с указанными внутри них странами и городами, а затем отправятся туда вместе с Тимуром Родригезом на два дня.
«
"Попутчик" – это не просто тревел-шоу. Это возможность побывать в различных уголках мира и узнать культуру, традиции и кухню других стран. Участники проекта получат уникальную возможность стать моим попутчиком и соведущим, которого ждут незабываемые впечатления, удивительные открытия и опыт от исследования новых стран и прохождения разнообразных квестов", – рассказал Родригез.
Участников шоу будут выбирать на страницах проекта в соцсетях. Счастливчики получат личный звонок от ведущего с приглашением. Премьера шоу состоится осенью.
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