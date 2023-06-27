https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html

Профессор предупредила об опасности для человечества от развития нейросетей

Профессор предупредила об опасности для человечества от развития нейросетей - РИА Новости, 27.06.2023

Профессор предупредила об опасности для человечества от развития нейросетей

Искусственный интеллект, нейросети, чат-боты типа GPT4 "кормят языком", и их бесконтрольное стремительное развитие опасно для человека, считает глава Института... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T06:31

2023-06-27T06:31

2023-06-27T06:31

татьяна черниговская

спбгу

илон маск

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Искусственный интеллект, нейросети, чат-боты типа GPT4 "кормят языком", и их бесконтрольное стремительное развитие опасно для человека, считает глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, нейролингвист профессор Татьяна Черниговская. "К сожалению, да. Их кормят языком", - сказала Черниговская в интервью РИА Новости в ответ на вопрос об основанных на накоплении языковой информации нейросетях. По ее мнению, получается, что язык уже может сам "тащить эволюцию" и выступать как отдельный игрок. "Пугает скорость. Это началось меньше года назад. Обычно такого рода процессы идут десятки, сотни, тысячи лет. А здесь – дни. Только он вышел, прошло две недели – а он уже вон что умеет, потом еще вот это делает, и это… Опасность есть, что мы утратим за этим контроль. Я это признаю. И готова говорить об этом из каждого утюга", - отметила нейролингвист. На вопрос, не надо ли тогда ограничить развитие и распространение такого искусственного интеллекта, собеседница агентства ответила: "Если вы сможете ограничить". "Недаром же Илон Маск заговорил на эту тему, и огромное число специалистов - более тысячи - поддержали его письмо. Он говорит по сути: берем каникулы и думаем, что будем с этим делать. Потому что с такой скоростью пошло развитие искусственного интеллекта, что мы начинаем терять над ним контроль", - пояснила Черниговская. Другие же люди, по ее словам, полагают, что "надо не каникулы брать, а вообще запретить". В то же время, есть мнения, что все это – элементы конкурентной борьбы, и что и Маск, может быть, "просто выбивает конкурентов". Отвечая на вопросы, можно ли сознание вынести за пределы живого существа и согласна ли она с утверждением Далай-ламы о том, что сознанием обладают только живые существа, а искусственный интеллект его иметь не может, Черниговская отметила, что "может быть очень хорошая имитация". "Антропоморфные роботы все лучше и лучше. Робот может перед вами так имитировать мимику, так будет вам сочувствовать, так переживать, что вы расплачетесь. Но это будет идеальная имитация, а не сознание. Он просто актер хороший. <…> Считать ли машины, искусственный интеллект – сознанием, или это зомби в философском смысле? Зомби, которые ведут себя…, как будто сознание у них есть. Прямо как мы. Только это подделка", - добавила профессор. По ее словам, "это все манипуляция с физическим подобием", и сам робот здесь ни при чем, "пока у него нет личности". "Но встает вопрос: а не появится ли у этих сверхсложных систем личность? Появление личности у искусственного интеллекта – это сингулярность, аналогия - Большой Взрыв. Дальше у нас не будет хода назад. И тогда нам кирдык полный. Они в суд на нас начнут подавать", - предостерегает Черниговская. На предложение в таком случае "отключить их от питания" собеседница агентства заявила, что "это для детей разговоры", потому что "они, разумеется, позаботятся о том, чтобы их ни от чего нужного им отключить было нельзя". "Это первое, что они сделают", - полагает Черниговская.

https://ria.ru/20230615/zhirinovskiy-1878465767.html

https://ria.ru/20230627/nravstvennost-1880616189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна черниговская , спбгу, илон маск