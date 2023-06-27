https://ria.ru/20230627/neyroset-1880627405.html

Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ

Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ - РИА Новости, 27.06.2023

Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ

"Билайн" и Brand Analytics представили рейтинг компаний, занимающихся искусственным интеллектом в России, который составила нейросеть - в основных номинациях... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:11

2023-06-27T09:11

2023-06-27T09:11

технологии

россия

наталья соколова

brand analytics

сбербанк россии

билайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Билайн" и Brand Analytics представили рейтинг компаний, занимающихся искусственным интеллектом в России, который составила нейросеть - в основных номинациях лидировали "ВКонтакте", "Яндекс" и Сбербанк. "Билайн" совместно с Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом в России, который составила нейросеть", - говорится в пресс-релизе. Так, "Яндекс" стал лидером в номинациях "Импортозамещение", "Облачные решения", "Значимые решения", "Вклад в развитие ИИ". "ВКонтакте" лидировал в номинациях "Вклад в подготовку кадров", "Социальный ИИ" и "Присутствие в инфополе". Сбербанк стал первым в номинации "Инвестиции в ИИ". Всего в рейтинг попали 248 компаний. Нейросеть проанализировала около 500 тысяч материалов - это публикации в СМИ и телеграм-каналах, посвященные теме искусственного интеллекта. Кроме восьми основных номинаций победители были определены в четырех специальных: "Ритейл и искусственный интеллект" (на первом месте - "Магнит"), "Телеком и ИИ" (лидер - МТС), "Банки и ИИ" (на первом месте - Сбербанк), "Вузы и ИИ" (лидировал МГУ имени М.В. Ломоносова). "Мы хорошо понимаем, что участникам рынка важно не только отслеживать новости в области ИИ, но и иметь перед глазами навигатор компаний и решений в этой важнейшей для нашего с вами будущего отрасли... Проект получился интересным. Рейтинг одновременно учитывает и медийную активность игроков, и внимание к теме и компаниям со стороны СМИ, и "народное" обсуждение в социальных медиа, в данном случае - в телеграм-каналах", - отметила управляющий партнер Brand Analytics Наталья Соколова. Она уточнила, что анализ материалов через нейросеть имеет ряд преимуществ: "Во-первых, появилась возможность построить итоговый рейтинг на основе отдельных номинаций с большим числом показателей. Во-вторых, нам доступны сырые данные, "провалившись" в которые мы можем убедиться в корректности расчета. Конечно, о рейтинге будет много споров. Мимо такого проекта не пройдешь, а мы этого и хотим". Полный список компаний и методика обучения алгоритма ИИ размещены на специальной странице рейтинга искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20230613/beatles-1877831025.html

https://ria.ru/20230627/neyroseti-1880617417.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, наталья соколова, brand analytics, сбербанк россии, билайн