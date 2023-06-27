https://ria.ru/20230627/nds-1880719138.html

Чернышенко рассказал о плюсах освобождения туроператоров от НДС

Чернышенко рассказал о плюсах освобождения туроператоров от НДС - РИА Новости, 27.06.2023

Чернышенко рассказал о плюсах освобождения туроператоров от НДС

Освобождение туроператоров, организующих путешествия по России, от НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей, эти средства компании смогут направить на... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:51

2023-06-27T14:51

2023-06-27T14:51

туризм

дмитрий чернышенко

владимир путин

владимир груздев

новости - туризм

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Освобождение туроператоров, организующих путешествия по России, от НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей, эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Правительство России на заседании во вторник обсудило снижение налоговой нагрузки на организации, осуществляющие туроператорскую деятельность в сфере внутреннего или въездного туризма. "По поручению президента разработан законопроект по освобождению от НДС российских туроператоров. Он будет направлен в Госдуму... По оценкам Минфина России, их (турпоераторов - ред.) освобождение от уплаты НДС, обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей. Эти средства компании смогут использовать на развитие туристических продуктов, новых туристических направлений и инфраструктуры", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера. Он отметил, что эта мера также будет способствовать снижению стоимости турпоездок для граждан, а также налоговой нагрузки и рисков банкротств туркомпаний. "Решение об освобождении от НДС туроператоров направлено на защиту интересов наших граждан и развитие туристического бизнеса", - подчеркнул вице-премьер. Чернышенко уточнил, что на сегодняшний день в реестре туроператоров по внутреннему и въездному туризму более 4,2 тысячи компаний. Освободить туроператоров от уплаты НДС на поездки по России ранее поручил президент Владимир Путин. В апреле Минфин сообщал, что подготовил соответствующий проект федерального закона. На прошлой неделе председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу.

https://ria.ru/20230625/tseny-1880333956.html

https://ria.ru/20230626/putevki-1880457770.html

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дмитрий чернышенко, владимир путин, владимир груздев, новости - туризм