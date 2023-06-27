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В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии

В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии - РИА Новости, 27.06.2023

В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии

Министр обороны США Ллойд Остин в среду примет в Вашингтоне своего германского коллегу Бориса Писториуса, министры намерены обсудить укрепление восточного... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T21:57

2023-06-27T21:57

2023-06-27T22:22

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германия

министерство обороны сша

украина

нато

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в среду примет в Вашингтоне своего германского коллегу Бориса Писториуса, министры намерены обсудить укрепление восточного фланга НАТО и поддержку Украины, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Завтра министр Остин примет министра обороны ФРГ Бориса Писториуса", - сообщил он на брифинге.По его словам, центральными темами на повестке предстоящих переговоров станут "укрепление восточного фланга НАТО, а также оказание значительной поддержки Украине в сфере безопасности".

германия

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в мире, германия, министерство обороны сша, украина, нато