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В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии - РИА Новости, 27.06.2023
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21:57 27.06.2023 (обновлено: 22:22 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/nato-1880796799.html
В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии
В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии - РИА Новости, 27.06.2023
В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии
Министр обороны США Ллойд Остин в среду примет в Вашингтоне своего германского коллегу Бориса Писториуса, министры намерены обсудить укрепление восточного... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:57
2023-06-27T22:22
в мире
германия
министерство обороны сша
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в среду примет в Вашингтоне своего германского коллегу Бориса Писториуса, министры намерены обсудить укрепление восточного фланга НАТО и поддержку Украины, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Завтра министр Остин примет министра обороны ФРГ Бориса Писториуса", - сообщил он на брифинге.По его словам, центральными темами на повестке предстоящих переговоров станут "укрепление восточного фланга НАТО, а также оказание значительной поддержки Украине в сфере безопасности".
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в мире, германия, министерство обороны сша, украина, нато
В мире, Германия, Министерство обороны США, Украина, НАТО
В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии

В Пентагоне в среду примут главу Минобороны Германии и обсудят укрепление фланга НАТО

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в среду примет в Вашингтоне своего германского коллегу Бориса Писториуса, министры намерены обсудить укрепление восточного фланга НАТО и поддержку Украины, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Завтра министр Остин примет министра обороны ФРГ Бориса Писториуса", - сообщил он на брифинге.
По его словам, центральными темами на повестке предстоящих переговоров станут "укрепление восточного фланга НАТО, а также оказание значительной поддержки Украине в сфере безопасности".
 
В миреГерманияМинистерство обороны СШАУкраинаНАТО
 
 
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