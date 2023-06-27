https://ria.ru/20230627/nato-1880719471.html

В Мадриде заявили, что НАТО не будет вступать в конфликт на Украине

В Мадриде заявили, что НАТО не будет вступать в конфликт на Украине - РИА Новости, 27.06.2023

В Мадриде заявили, что НАТО не будет вступать в конфликт на Украине

Экс-глава министерства иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая заявила во вторник в интервью газете El Periodico, что единственная "красная линия", которую... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:52

2023-06-27T14:52

2023-06-27T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

аранча гонсалес лайя

нато

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ситуация в днр и лнр

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МАДРИД, 27 июн - РИА Новости. Экс-глава министерства иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая заявила во вторник в интервью газете El Periodico, что единственная "красная линия", которую европейские страны не будут пересекать в контексте Украины, - это непосредственное вступление в конфликт. "Единственная красная линия, которую мы не пересечем и которую мы установили с самого начала, - это вступление в войну. Это единственная линия, которую мы четко обозначили, что мы не собираемся пересекать. Очевидно, если только не будет нападения на пространство НАТО", - сказала она. Отвечая на вопрос о перспективах предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, Аранча Гонсалес Лая отметила, что на данный момент самым главным для Украины являются конкретные гарантии безопасности и поддержка ее обороны. "Это то, в чем она сейчас нуждается. А не общие обязательства, которые давались на предыдущих саммитах, где оставалось слишком много места для интерпретаций. И я думаю, что именно над этим Генеральный секретарь работает с членами НАТО", — считает бывшая глава МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, аранча гонсалес лайя, нато, испания, ситуация в днр и лнр