https://ria.ru/20230627/nato-1880621570.html
Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки - РИА Новости, 27.06.2023
Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
Россия и Китай в состоянии сорвать планы НАТО по разделению общеевразийского пространства на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, заявил во вторник... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T07:51
2023-06-27T07:51
2023-06-27T07:51
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игорь моргулов
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай в состоянии сорвать планы НАТО по разделению общеевразийского пространства на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. "Украинский кризис вовсе не единственное проявление гегемонистических устремлений США и их сателлитов. Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион в стремлении разделить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков", - заявил Моргулов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Дипломат подчеркнул, что "это очень опасные планы, но я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать данные опасные планы". "В данном контексте высокую актуальность сохраняет уплотнение российско-китайской внешнеполитической координации", - указал Моргулов.
https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html
https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html
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РИА Новости
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китай, россия, сша, игорь моргулов, нато, в мире
Китай, Россия, США, Игорь Моргулов, НАТО, В мире
Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
Посол в Китае Моргулов: Москва и Пекин могут сорвать планы НАТО по разделению Евразии