https://ria.ru/20230627/nato-1880621570.html

Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки

Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки - РИА Новости, 27.06.2023

Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки

Россия и Китай в состоянии сорвать планы НАТО по разделению общеевразийского пространства на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, заявил во вторник... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T07:51

2023-06-27T07:51

2023-06-27T07:51

китай

россия

сша

игорь моргулов

нато

в мире

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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай в состоянии сорвать планы НАТО по разделению общеевразийского пространства на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. "Украинский кризис вовсе не единственное проявление гегемонистических устремлений США и их сателлитов. Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион в стремлении разделить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков", - заявил Моргулов, выступая на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Дипломат подчеркнул, что "это очень опасные планы, но я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать данные опасные планы". "В данном контексте высокую актуальность сохраняет уплотнение российско-китайской внешнеполитической координации", - указал Моргулов.

https://ria.ru/20230627/sotrudnichestvo-1880614842.html

https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html

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россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, сша, игорь моргулов, нато, в мире