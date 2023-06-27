Глава МИД Британии обсудит в Стокгольме заявку Швеции на членство в НАТО
Independent: глава МИД Британии обсудит в Стокгольме заявку Швеции на членство в НАТО
© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время своего визита на шведский остров Готланд на этой неделе намерен подтвердить поддержку его страной заявки Швеции на членство в НАТО, сообщает газета Independent со ссылкой на министра.
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"Министр иностранных дел (Клеверли - ред.) снова заявит о поддержке Великобританией заявки Швеции на вступление в НАТО во время визита в страну на этой неделе", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, Клеверли настаивает на скором присоединении Швеции к альянсу. "Мое послание нашим шведским друзьям ясно: Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать их вступление в НАТО, которое должно произойти как можно скорее, чтобы укрепить нашу оборону и сделать нас всех безопаснее", - заявил глава МИД Британии.
Издание добавляет, что в ходе своего визита Клеверли встретится с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом и проведет дискуссию о европейской безопасности в рамках Недели Альмедален, ежегодного мероприятия на острове Готланд. Министр иностранных дел также встретится с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, чтобы обсудить укрепление сотрудничества, в том числе посредством совместных учений и подготовки между вооруженными силами стран.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов.
Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Четвертого апреля 2023 Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.