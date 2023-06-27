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Отчет ООН о нарушениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев, считают в ДНР - РИА Новости, 27.06.2023
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14:23 27.06.2023 (обновлено: 14:30 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/narusheniya-1880709529.html
Отчет ООН о нарушениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев, считают в ДНР
Отчет ООН о нарушениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев, считают в ДНР - РИА Новости, 27.06.2023
Отчет ООН о нарушениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев, считают в ДНР
Отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о значительном росте нарушений закона украинскими силовиками усилит влияние Запада на... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:23
2023-06-27T14:30
в мире
донецкая народная республика
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оон
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о значительном росте нарушений закона украинскими силовиками усилит влияние Запада на киевский режим, заявила глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева. УВКПЧ ООН во вторник опубликовало отчет о задержании гражданских лиц на Украине. Согласно отчету, количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в частности, фиксировались произвольные задержания и насильственные действия со стороны украинских силовиков. "Что изменилось? Почему сегодня эта информация была опубликована? Я не верю в искренность намерений "миссионеров", ведь отсутствие их реакции на непрекращающуюся накачку Украины силами и средствами со стороны "западников" свидетельствует об отсутствии заинтересованности у этого международного института в прекращении войны и нарушении прав мирного населения русских земель со стороны неонацистов. Скорее всего, опубличивание этих данных будет использоваться для усиления влияния на действующий марионеточный режим Зеленского и ко", - написала Макеева в своем телеграм-канале. Глава представительства ДНР в Москве напомнила, что факты о нарушениях закона со стороны украинских войск фиксировались на протяжении 9 лет. Макеева отметила, что за это время были задокументированы случаи пыток, убийств, изнасилований и других нарушений международного права и преступлений против человечности, совершенные украинскими силовиками. Она подчеркнула, что все эти факты игнорировались ООН и другими международными организациями.
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в мире, донецкая народная республика, ольга макеева, оон, москва, здоровье - общество, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Ольга Макеева, ООН, Москва, Здоровье - Общество, Украина
Отчет ООН о нарушениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев, считают в ДНР

Отчет ООН о значительном росте нарушений закона ВСУ усилит влияние Запада на Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о значительном росте нарушений закона украинскими силовиками усилит влияние Запада на киевский режим, заявила глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
УВКПЧ ООН во вторник опубликовало отчет о задержании гражданских лиц на Украине. Согласно отчету, количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в частности, фиксировались произвольные задержания и насильственные действия со стороны украинских силовиков.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Вчера, 12:19
"Что изменилось? Почему сегодня эта информация была опубликована? Я не верю в искренность намерений "миссионеров", ведь отсутствие их реакции на непрекращающуюся накачку Украины силами и средствами со стороны "западников" свидетельствует об отсутствии заинтересованности у этого международного института в прекращении войны и нарушении прав мирного населения русских земель со стороны неонацистов. Скорее всего, опубличивание этих данных будет использоваться для усиления влияния на действующий марионеточный режим Зеленского и ко", - написала Макеева в своем телеграм-канале.
Глава представительства ДНР в Москве напомнила, что факты о нарушениях закона со стороны украинских войск фиксировались на протяжении 9 лет. Макеева отметила, что за это время были задокументированы случаи пыток, убийств, изнасилований и других нарушений международного права и преступлений против человечности, совершенные украинскими силовиками. Она подчеркнула, что все эти факты игнорировались ООН и другими международными организациями.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаОльга МакееваООНМоскваЗдоровье - ОбществоУкраина
 
 
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