Отчет ООН о нарушениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев, считают в ДНР
Отчет ООН о значительном росте нарушений закона ВСУ усилит влияние Запада на Киев
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о значительном росте нарушений закона украинскими силовиками усилит влияние Запада на киевский режим, заявила глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
УВКПЧ ООН во вторник опубликовало отчет о задержании гражданских лиц на Украине. Согласно отчету, количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в частности, фиксировались произвольные задержания и насильственные действия со стороны украинских силовиков.
"Что изменилось? Почему сегодня эта информация была опубликована? Я не верю в искренность намерений "миссионеров", ведь отсутствие их реакции на непрекращающуюся накачку Украины силами и средствами со стороны "западников" свидетельствует об отсутствии заинтересованности у этого международного института в прекращении войны и нарушении прав мирного населения русских земель со стороны неонацистов. Скорее всего, опубличивание этих данных будет использоваться для усиления влияния на действующий марионеточный режим Зеленского и ко", - написала Макеева в своем телеграм-канале.
Глава представительства ДНР в Москве напомнила, что факты о нарушениях закона со стороны украинских войск фиксировались на протяжении 9 лет. Макеева отметила, что за это время были задокументированы случаи пыток, убийств, изнасилований и других нарушений международного права и преступлений против человечности, совершенные украинскими силовиками. Она подчеркнула, что все эти факты игнорировались ООН и другими международными организациями.