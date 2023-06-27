https://ria.ru/20230627/myatezh-1880768488.html

Лукашенко призвал не отправлять никого в тюрьму после мятежа

Лукашенко призвал не отправлять никого в тюрьму после мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко призвал не отправлять никого в тюрьму после мятежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая во вторник о переговорах с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, заявил, что не нужно никого... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:18

2023-06-27T18:18

2023-06-27T19:08

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

александр лукашенко

безопасность

чвк "вагнер"

евгений пригожин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая во вторник о переговорах с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, заявил, что не нужно никого заключать в тюрьму - по словам белорусского лидера, сейчас "надо остыть и перевернуть страницу"."Сейчас никого не надо сажать. Это я обращаюсь к россиянам - ура-агитаторам и патриотам. Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время - если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать", - приводит слова Лукашенко информагентство Белта."Это не Пригожин. Пригожин - спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России. И это был бы открыт второй фронт. И тут действительно - как во времена гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали этому значения", - сказал президент Белоруссии.Лукашенко отметил, что это только начало. "Давайте будем исходить из худшего, что нас ждут непростые времена. Увидев это, западники тоже сделают определенные выводы... Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно, как вчера Путин сказал, действительно единство нашего общества. Поэтому времена непростые", - констатировал белорусский лидер.Президент Белоруссии также выразил мнение, что произошедшая на выходных в России ситуация является уроком для всех. "Нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК "Вагнер" и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Вовремя встречаться. Их тоже надо ориентировать и поддерживать. Это большой урок", - сказал он.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. 27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880760879.html

https://ria.ru/20230627/putin-1880725468.html

https://ria.ru/20230627/zolotov-1880709376.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность, чвк "вагнер", евгений пригожин, ситуация в днр и лнр, попытка вооруженного мятежа