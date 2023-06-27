https://ria.ru/20230627/myatezh-1880729673.html
Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер"
Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер"... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:31
2023-06-27T15:31
2023-06-27T16:04
александр лукашенко
белоруссия
россия
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер" предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения мочить"."Самое опасное, как я понял, не в том, какая была ситуация, а (то,) как она могла развиваться, и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение - оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина - "мочить". Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь во вторник."Я спрашиваю: "Где он?" - "В Ростове". Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться". Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно". Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было"", - пересказал Лукашенко телефонный разговор с Путиным.Он добавил, что после этого были предприняты попытки выйти на Евгения Пригожина. "Надо было еще эти телефоны найти… Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", - продолжил белорусский президент.В целом он рассказал, что к утру субботы ему поступала тревожная информация о ситуации в России. "Через ФСБ и наш КГБ мне докладывают: президент Путин хочет связаться. В 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал (Путину – ред.) несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора", - отметил глава белорусского государства.Лукашенко также не поддержал настроения "ура-патриотов" в России, начавших уже после попытки мятежа осуждать Путина и требовать от него "ловить, мочить, сажать". "В России, всегда так бывает, появились ура-патриоты, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, "мочить", сажать", - сказал он. По словам президента, когда разворачивались события с участием ЧВК "Вагнер" в России большинство "под веником сидели". "Матвиенко оказалась мужественной, Володин, патриарх (Кирилл), пара человек - и всё. А после драки руками мы умеем махать и советовать: "Мочить", "мочить" и "мочить". Слушайте, ну есть кого "мочить", особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно"", - сказал Лукашенко.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер"
Лукашенко заявил, что предложил Путину не торопиться "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер"
МИНСК, 27 июн – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер" предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения мочить".
"Самое опасное, как я понял, не в том, какая была ситуация, а (то,) как она могла развиваться, и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение - оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина - "мочить". Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным
, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь во вторник.
"Я спрашиваю: "Где он?" - "В Ростове". Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться". Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно". Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было"", - пересказал Лукашенко телефонный разговор с Путиным.
Он добавил, что после этого были предприняты попытки выйти на Евгения Пригожина. "Надо было еще эти телефоны найти… Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ
есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", - продолжил белорусский президент.
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством
В целом он рассказал, что к утру субботы ему поступала тревожная информация о ситуации в России. "Через ФСБ и наш КГБ мне докладывают: президент Путин хочет связаться. В 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал (Путину – ред.) несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора", - отметил глава белорусского государства.
Лукашенко также не поддержал настроения "ура-патриотов" в России, начавших уже после попытки мятежа осуждать Путина и требовать от него "ловить, мочить, сажать". "В России, всегда так бывает, появились ура-патриоты, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, "мочить", сажать", - сказал он. По словам президента, когда разворачивались события с участием ЧВК "Вагнер" в России большинство "под веником сидели". "Матвиенко оказалась мужественной, Володин, патриарх (Кирилл), пара человек - и всё. А после драки руками мы умеем махать и советовать: "Мочить", "мочить" и "мочить". Слушайте, ну есть кого "мочить", особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно"", - сказал Лукашенко.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа