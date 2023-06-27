https://ria.ru/20230627/myatezh-1880729673.html

Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер"

Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер"... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:31

2023-06-27T15:31

2023-06-27T16:04

александр лукашенко

белоруссия

россия

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу утром на фоне действий группы "Вагнер" предложил не торопиться с реализацией принятого на тот момент "жестокого решения мочить"."Самое опасное, как я понял, не в том, какая была ситуация, а (то,) как она могла развиваться, и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение - оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина - "мочить". Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь во вторник."Я спрашиваю: "Где он?" - "В Ростове". Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться". Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно". Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было"", - пересказал Лукашенко телефонный разговор с Путиным.Он добавил, что после этого были предприняты попытки выйти на Евгения Пригожина. "Надо было еще эти телефоны найти… Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", - продолжил белорусский президент.В целом он рассказал, что к утру субботы ему поступала тревожная информация о ситуации в России. "Через ФСБ и наш КГБ мне докладывают: президент Путин хочет связаться. В 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал (Путину – ред.) несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора", - отметил глава белорусского государства.Лукашенко также не поддержал настроения "ура-патриотов" в России, начавших уже после попытки мятежа осуждать Путина и требовать от него "ловить, мочить, сажать". "В России, всегда так бывает, появились ура-патриоты, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, "мочить", сажать", - сказал он. По словам президента, когда разворачивались события с участием ЧВК "Вагнер" в России большинство "под веником сидели". "Матвиенко оказалась мужественной, Володин, патриарх (Кирилл), пара человек - и всё. А после драки руками мы умеем махать и советовать: "Мочить", "мочить" и "мочить". Слушайте, ну есть кого "мочить", особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно"", - сказал Лукашенко.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html

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Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа