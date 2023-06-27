Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 27.06.2023 (обновлено: 15:43 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/myatezh-1880711463.html
Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию
Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка вооруженного мятежа в России "напрягла" белорусскую сторону, и похвалил белорусских военных за... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T14:33
2023-06-27T15:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белоруссия
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка вооруженного мятежа в России "напрягла" белорусскую сторону, и похвалил белорусских военных за оперативную реакцию. Ранее во вторник Лукашенко заявил, что на фоне событий с ЧВК "Вагнер" в России в полную боевую готовность были приведены не только вооруженные силы страны, но и милиция, спецподразделения. "Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть", - сказал президент во время рабочей встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Слова главы государства приводит пресс-служба. "Я хочу ... поблагодарить ваши тылы: семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться", - добавил Лукашенко. Президент заявил, что также надо поблагодарить командиров частей, которых "пришлось поднимать, под ружье ставить".В свою очередь Хренин отметил, что белорусские военные понимают важность выполняемых задач. "Мы правильно оценивали то событие, которое произошло. Реакция была мгновенная. Даже никто не проявил волнения", - заявил он."Но главное - не расслабиться", - еще раз обратил внимание Лукашенко. "Это основное требование я помню. Поэтому в рамках подготовки вооруженных сил одни из самых главных мероприятий - поддержание боевой мобилизационной готовности, вопросы строительства и развития вооруженных сил, боевой подготовки, исходя из опыта, получаемого нашими коллегами в вооруженном конфликте. Кроме этого, мы смотрим еще шире, где какие проходят мероприятия", - отметил министр обороны.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
https://ria.ru/20230627/armiya-1880654990.html
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880474959.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2d823d1dd63c8ae083c5a8f80a7ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию

Лукашенко заявил, что мятеж в России очень серьезно напряг белорусскую сторону

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка вооруженного мятежа в России "напрягла" белорусскую сторону, и похвалил белорусских военных за оперативную реакцию.
Ранее во вторник Лукашенко заявил, что на фоне событий с ЧВК "Вагнер" в России в полную боевую готовность были приведены не только вооруженные силы страны, но и милиция, спецподразделения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина
Вчера, 11:36
"Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть", - сказал президент во время рабочей встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Слова главы государства приводит пресс-служба.
"Я хочу ... поблагодарить ваши тылы: семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться", - добавил Лукашенко. Президент заявил, что также надо поблагодарить командиров частей, которых "пришлось поднимать, под ружье ставить".
В свою очередь Хренин отметил, что белорусские военные понимают важность выполняемых задач. "Мы правильно оценивали то событие, которое произошло. Реакция была мгновенная. Даже никто не проявил волнения", - заявил он.
"Но главное - не расслабиться", - еще раз обратил внимание Лукашенко. "Это основное требование я помню. Поэтому в рамках подготовки вооруженных сил одни из самых главных мероприятий - поддержание боевой мобилизационной готовности, вопросы строительства и развития вооруженных сил, боевой подготовки, исходя из опыта, получаемого нашими коллегами в вооруженном конфликте. Кроме этого, мы смотрим еще шире, где какие проходят мероприятия", - отметил министр обороны.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Армию Белоруссии приводили в боевую готовность на фоне событий в России
Вчера, 10:51
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Танк ЧВК Вагнер в воротах цирка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В ДНР рассказали, почему Киев не воспользовался попыткой мятежа в России
26 июня, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала