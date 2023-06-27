https://ria.ru/20230627/myatezh-1880711463.html

Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию

Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что "переполох" в России значительно напряг и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка вооруженного мятежа в России "напрягла" белорусскую сторону, и похвалил белорусских военных за... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T14:33

2023-06-27T14:33

2023-06-27T15:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белоруссия

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка вооруженного мятежа в России "напрягла" белорусскую сторону, и похвалил белорусских военных за оперативную реакцию. Ранее во вторник Лукашенко заявил, что на фоне событий с ЧВК "Вагнер" в России в полную боевую готовность были приведены не только вооруженные силы страны, но и милиция, спецподразделения. "Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть", - сказал президент во время рабочей встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Слова главы государства приводит пресс-служба. "Я хочу ... поблагодарить ваши тылы: семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл. Это действительно единство и монолит. Но ни в коем случае не расслабляться", - добавил Лукашенко. Президент заявил, что также надо поблагодарить командиров частей, которых "пришлось поднимать, под ружье ставить".В свою очередь Хренин отметил, что белорусские военные понимают важность выполняемых задач. "Мы правильно оценивали то событие, которое произошло. Реакция была мгновенная. Даже никто не проявил волнения", - заявил он."Но главное - не расслабиться", - еще раз обратил внимание Лукашенко. "Это основное требование я помню. Поэтому в рамках подготовки вооруженных сил одни из самых главных мероприятий - поддержание боевой мобилизационной готовности, вопросы строительства и развития вооруженных сил, боевой подготовки, исходя из опыта, получаемого нашими коллегами в вооруженном конфликте. Кроме этого, мы смотрим еще шире, где какие проходят мероприятия", - отметил министр обороны.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html

https://ria.ru/20230627/armiya-1880654990.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880474959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа