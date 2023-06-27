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Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад - РИА Новости, 27.06.2023
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13:26 27.06.2023 (обновлено: 13:54 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/myatezh-1880693352.html
Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад
Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад - РИА Новости, 27.06.2023
Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад
Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключает, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы: мятеж был испирирован Западом и наложился РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:26
2023-06-27T13:54
попытка вооруженного мятежа
безопасность
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключает, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы: мятеж был испирирован Западом и наложился на амбиции главы ЧВК "Вагнер", информация о его подготовке поступала и "из стана Пригожина"."Они узнали уже, как они говорили, за несколько недель до его начала. И надо сказать, из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло. Это говорит о том, что все было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а, может, его амбиции вот эти вот перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться", - сказал он журналистам."Я не исключаю, что там были работники спецслужб западных", - добавил Золотов.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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попытка вооруженного мятежа, безопасность, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Попытка вооруженного мятежа, Безопасность, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад

Золотов не исключил, что мятеж был организован Западом и наложился на амбиции Пригожина

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключает, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы: мятеж был испирирован Западом и наложился на амбиции главы ЧВК "Вагнер", информация о его подготовке поступала и "из стана Пригожина".
"Они узнали уже, как они говорили, за несколько недель до его начала. И надо сказать, из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло. Это говорит о том, что все было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а, может, его амбиции вот эти вот перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться", - сказал он журналистам.
"Я не исключаю, что там были работники спецслужб западных", - добавил Золотов.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Попытка вооруженного мятежаБезопасностьВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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