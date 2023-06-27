https://ria.ru/20230627/myatezh-1880693352.html

Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад

Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад - РИА Новости, 27.06.2023

Золотов не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад

Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключает, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы: мятеж был испирирован Западом и наложился РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:26

2023-06-27T13:26

2023-06-27T13:54

попытка вооруженного мятежа

безопасность

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключает, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы: мятеж был испирирован Западом и наложился на амбиции главы ЧВК "Вагнер", информация о его подготовке поступала и "из стана Пригожина"."Они узнали уже, как они говорили, за несколько недель до его начала. И надо сказать, из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло. Это говорит о том, что все было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а, может, его амбиции вот эти вот перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться", - сказал он журналистам."Я не исключаю, что там были работники спецслужб западных", - добавил Золотов.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

попытка вооруженного мятежа, безопасность, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)