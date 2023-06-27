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Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 27.06.2023
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11:32 27.06.2023 (обновлено: 12:16 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/moskva-1880666688.html
Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы
Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 27.06.2023
Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы
Депутат Мосгордумы, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов подал документы на выборы мэра Москвы в Московскую городскую избирательную комиссию, передает корреспондент... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:32
2023-06-27T12:16
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов подал документы на выборы мэра Москвы в Московскую городскую избирательную комиссию, передает корреспондент РИА Новости."Мы подали документы в Московскую городскую избирательную комиссию, все прошло без проблем, без эксцессов, в штатном режиме. Сейчас мы переходим к более серьезной задаче - сбору (подписей для прохождения – ред.) муниципального фильтра", - сказал Зюганов.Он выразил надежду, что сбор пройдет позитивно.Согласно законодательству, для участия в выборах мэра российской столицы кандидатам нужно собрать подписи 110 муниципальных депутатов (10% от их общего числа) из различных округов в поддержку своего выдвижения.Зюганов добавил, что одним из основных вопросов Москвы он видит градостроительную политику, в первую очередь уплотнительную застройку, сложный баланс строительства коммерческого жилья и социальных объектов. "Я считаю, что нам нужно вводить мораторий на строительство коммерческого жилья до того момента, пока мы не приведем в норму генплан. Нам необходимо строить больницы, детские сады, школы, поликлиники и так далее", - уточнил он.Ранее, 23 июня, КПРФ выдвинула Зюганова на выборы мэра Москвы от партии.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра города.
https://ria.ru/20230620/vybory-1879454477.html
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политика, москва, россия, мосгоризбирком, кпрф
Политика, Москва, Россия, Мосгоризбирком, КПРФ
Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы

Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Зюганов
Леонид Зюганов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов подал документы на выборы мэра Москвы в Московскую городскую избирательную комиссию, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы подали документы в Московскую городскую избирательную комиссию, все прошло без проблем, без эксцессов, в штатном режиме. Сейчас мы переходим к более серьезной задаче - сбору (подписей для прохождения – ред.) муниципального фильтра", - сказал Зюганов.
Пленарное заседание Госдумы РФ, Дмитрий Гусев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Эсер Гусев подаст документы на выборы мэра Москвы 23 июня
20 июня, 22:21
Он выразил надежду, что сбор пройдет позитивно.
Согласно законодательству, для участия в выборах мэра российской столицы кандидатам нужно собрать подписи 110 муниципальных депутатов (10% от их общего числа) из различных округов в поддержку своего выдвижения.
Зюганов добавил, что одним из основных вопросов Москвы он видит градостроительную политику, в первую очередь уплотнительную застройку, сложный баланс строительства коммерческого жилья и социальных объектов. "Я считаю, что нам нужно вводить мораторий на строительство коммерческого жилья до того момента, пока мы не приведем в норму генплан. Нам необходимо строить больницы, детские сады, школы, поликлиники и так далее", - уточнил он.
Ранее, 23 июня, КПРФ выдвинула Зюганова на выборы мэра Москвы от партии.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра города.
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