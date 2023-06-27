https://ria.ru/20230627/moryaki-1880692565.html

В ООН прокомментировали задержание российских моряков Киевом в 2022 году

В ООН прокомментировали задержание российских моряков Киевом в 2022 году - РИА Новости, 27.06.2023

В ООН прокомментировали задержание российских моряков Киевом в 2022 году

Задержание Киевом 87 российских моряков в феврале 2022 года может быть квалифицировано как захват заложников, доступ к морякам не был предоставлен ООН,... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:24

2023-06-27T13:24

2023-06-27T14:10

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ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости. Задержание Киевом 87 российских моряков в феврале 2022 года может быть квалифицировано как захват заложников, доступ к морякам не был предоставлен ООН, говорится в отчёте мониторинговой миссии УВКПЧ ООН по правам человека на Украине.Экипажи девяти российских гражданских судов более полугода удерживались украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 72 моряка."Это дело… заслуживает особого внимания, учитывая большое количество произвольно задержанных лиц и серьезные последствия - смерти одного заключенного. УВКПЧ обеспокоено тем, что, если лишение свободы моряков было предпринято или продлено специально с целью обмена их на украинских военнопленных или задержанных гражданских лиц, этот инцидент может представлять собой захват заложников по трактовке МГП (международное гуманитарное право - ред.)", - сказано в документе.Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ранее зафиксировало, что 87 российских гражданских моряков (79 мужчин и 8 женщин) были произвольно задержаны 24 февраля 2022 года, когда их судна стояли на якоре в порту Измаила (Одесская область)."Вооруженные силы Украины запрещали им высадку в течение примерно восьми месяцев. Задержание казалось лишенным юридических оснований, поскольку морякам не было предъявлено никаких обвинений в уголовном преступлении, а украинские власти не предоставили юридических оснований для задержания или иным образом не обосновали его необходимость по соображениям безопасности, как того требует четвертая Женевская конвенция. Кроме того, в нарушение требований международного гуманитарного права и международного гуманитарного права моряки не были проинформированы о причинах своего задержания и не смогли оспорить его законность", - добавляет организация.УВКПЧ сожалеет, что украинские местные и национальные власти отклонили все просьбы ООН о предоставлении доступа к этим морякам без каких-либо объяснений, прежде чем обменять их на военнопленных, хотя они таковыми не являлись."Что касается 87 российских моряков, мы пытались в течение нескольких дней, мы посетили район, где они находились, мы зашли в порт и попытались получить к ним доступ. Местные власти не предоставили нам доступ, мы связались с центральными властями, никто не объяснил нам, почему они не предоставят нам доступ. Они продолжали отсылать нас к другим, говоря, что кто-то иной должен предоставить нам этот доступ. Нам не дали никаких объяснений, и в конце концов их обменяли в обмен на военнопленных, хотя они даже не были военнопленными", - заявила на брифинге в Женеве глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880673700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, оон, одесская область