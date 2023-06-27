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В Краснодаре мужчину убило ударом молнии - РИА Новости, 27.06.2023
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15:55 27.06.2023 (обновлено: 17:06 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии - РИА Новости, 27.06.2023
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии
Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:55
2023-06-27T17:06
происшествия
краснодар
симферополь
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского УМВД. По данным ведомства, 49-летний житель Симферополя во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина. Молния ударила его в голову. "От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении. Уточняется, что в Краснодар он приехал для закупки фруктов и овощей. Полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии, заключили в УМВД.
краснодар
симферополь
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происшествия, краснодар, симферополь, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Симферополь, Республика Крым, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии

Жителя Симферополя на овощебазе в Краснодаре убило ударом молнии в голову

© Фото : УМВД России по городу КраснодарЖителя города Симферополь убило молнией на территории овощной базы в хуторе Ленина, Краснодарский край
Жителя города Симферополь убило молнией на территории овощной базы в хуторе Ленина, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : УМВД России по городу Краснодар
Жителя города Симферополь убило молнией на территории овощной базы в хуторе Ленина, Краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
По данным ведомства, 49-летний житель Симферополя во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина. Молния ударила его в голову. "От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении. Уточняется, что в Краснодар он приехал для закупки фруктов и овощей.
Полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии, заключили в УМВД.
 
ПроисшествияКраснодарСимферопольРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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