https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html

В Краснодаре мужчину убило ударом молнии

В Краснодаре мужчину убило ударом молнии - РИА Новости, 27.06.2023

В Краснодаре мужчину убило ударом молнии

Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:55

2023-06-27T15:55

2023-06-27T17:06

происшествия

краснодар

симферополь

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского УМВД. По данным ведомства, 49-летний житель Симферополя во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина. Молния ударила его в голову. "От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении. Уточняется, что в Краснодар он приехал для закупки фруктов и овощей. Полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии, заключили в УМВД.

краснодар

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодар, симферополь, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)