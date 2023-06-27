https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии - РИА Новости, 27.06.2023
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии
Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:55
2023-06-27T15:55
2023-06-27T17:06
происшествия
краснодар
симферополь
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880751468_0:0:1672:942_1920x0_80_0_0_bb1576c4d7bb266829727af3f57d1289.png
КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе городского УМВД. По данным ведомства, 49-летний житель Симферополя во время дождя находился на территории овощной базы в хуторе Ленина. Молния ударила его в голову. "От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении. Уточняется, что в Краснодар он приехал для закупки фруктов и овощей. Полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии, заключили в УМВД.
краснодар
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880751468_397:0:1672:956_1920x0_80_0_0_7b28d46edfe807d5a202e1485ea27115.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, симферополь, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Симферополь, Республика Крым, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии
Жителя Симферополя на овощебазе в Краснодаре убило ударом молнии в голову