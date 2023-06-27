https://ria.ru/20230627/mishustin-1880643004.html

Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний

Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний - РИА Новости, 27.06.2023

Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца сентября представить в правительство РФ план мероприятий по развитию венчурного финансирования... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:15

2023-06-27T10:15

2023-06-27T10:24

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца сентября представить в правительство РФ план мероприятий по развитию венчурного финансирования IT-компаний, сообщает кабмин РФ."Для ускорения темпов создания и выведения на рынок отечественных конкурентоспособных программных средств Минфину, Минэкономразвития, Минцифры вместе с Банком России поручено до конца сентября представить в правительство план мероприятий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний, стимулированию создания частных отраслевых венчурных фондов, в том числе за счёт предоставления налоговых льгот", - говорится в сообщении."Михаил Мишустин предложил подумать о запуске специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий, предполагающей льготы для компаний, в том числе списание части кредитных средств. Проработать вопрос о реализации такой программы и представить предложения в правительство поручено корпорации "ВЭБ.РФ", Минпромторгу и Минцифры", - говорится в сообщении."До 1 сентября в России должны быть сформированы перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, где зарубежные программные продукты будут заменены на отечественные решения, а также определены конкретные сроки такого замещения", - говорится в сообщении.Выполнением этой задачи займутся специально созданные отраслевые комитеты, возглавляемые заместителями руководителей профильных ведомств, вместе с индустриальными центрами компетенций, которые объединили крупных заказчиков из числа промышленных предприятий и опытных разработчиков ПО.

https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html

https://ria.ru/20230614/kompanii-1877930925.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)