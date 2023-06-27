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Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний - РИА Новости, 27.06.2023
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10:15 27.06.2023 (обновлено: 10:24 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/mishustin-1880643004.html
Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний
Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний - РИА Новости, 27.06.2023
Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца сентября представить в правительство РФ план мероприятий по развитию венчурного финансирования... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:15
2023-06-27T10:24
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца сентября представить в правительство РФ план мероприятий по развитию венчурного финансирования IT-компаний, сообщает кабмин РФ."Для ускорения темпов создания и выведения на рынок отечественных конкурентоспособных программных средств Минфину, Минэкономразвития, Минцифры вместе с Банком России поручено до конца сентября представить в правительство план мероприятий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний, стимулированию создания частных отраслевых венчурных фондов, в том числе за счёт предоставления налоговых льгот", - говорится в сообщении."Михаил Мишустин предложил подумать о запуске специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий, предполагающей льготы для компаний, в том числе списание части кредитных средств. Проработать вопрос о реализации такой программы и представить предложения в правительство поручено корпорации "ВЭБ.РФ", Минпромторгу и Минцифры", - говорится в сообщении."До 1 сентября в России должны быть сформированы перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, где зарубежные программные продукты будут заменены на отечественные решения, а также определены конкретные сроки такого замещения", - говорится в сообщении.Выполнением этой задачи займутся специально созданные отраслевые комитеты, возглавляемые заместителями руководителей профильных ведомств, вместе с индустриальными центрами компетенций, которые объединили крупных заказчиков из числа промышленных предприятий и опытных разработчиков ПО.
https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html
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экономика, россия, михаил мишустин, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин поручил подготовить план развития финансирования IT-компаний

Мишустин поручил представить план развития венчурного финансирования IT-компаний

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца сентября представить в правительство РФ план мероприятий по развитию венчурного финансирования IT-компаний, сообщает кабмин РФ.
"Для ускорения темпов создания и выведения на рынок отечественных конкурентоспособных программных средств Минфину, Минэкономразвития, Минцифры вместе с Банком России поручено до конца сентября представить в правительство план мероприятий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний, стимулированию создания частных отраслевых венчурных фондов, в том числе за счёт предоставления налоговых льгот", - говорится в сообщении.
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"Михаил Мишустин предложил подумать о запуске специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий, предполагающей льготы для компаний, в том числе списание части кредитных средств. Проработать вопрос о реализации такой программы и представить предложения в правительство поручено корпорации "ВЭБ.РФ", Минпромторгу и Минцифры", - говорится в сообщении.
«
"До 1 сентября в России должны быть сформированы перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, где зарубежные программные продукты будут заменены на отечественные решения, а также определены конкретные сроки такого замещения", - говорится в сообщении.
Выполнением этой задачи займутся специально созданные отраслевые комитеты, возглавляемые заместителями руководителей профильных ведомств, вместе с индустриальными центрами компетенций, которые объединили крупных заказчиков из числа промышленных предприятий и опытных разработчиков ПО.
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