https://ria.ru/20230627/mironov-1880729057.html

Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий

Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 27.06.2023

Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий

Лидер фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать 1 июля официальным праздничным днем РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:28

2023-06-27T15:28

2023-06-27T15:28

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать 1 июля официальным праздничным днем - Днем ветеранов боевых действий. "Пожалуйста, товарищ президент, сделайте 1 июля Днем ветеранов боевых действий", - сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что уже более 10 лет ветераны боевых действий приходят на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал Родину и выполнял свой долг как настоящий патриот.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880507380.html

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общество, россия, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, москва