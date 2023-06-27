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Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 27.06.2023
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15:28 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/mironov-1880729057.html
Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий
Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 27.06.2023
Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий
Лидер фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать 1 июля официальным праздничным днем РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:28
2023-06-27T15:28
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
владимир путин
москва
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать 1 июля официальным праздничным днем - Днем ветеранов боевых действий. "Пожалуйста, товарищ президент, сделайте 1 июля Днем ветеранов боевых действий", - сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что уже более 10 лет ветераны боевых действий приходят на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал Родину и выполнял свой долг как настоящий патриот.
https://ria.ru/20230626/vagner-1880507380.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, москва
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Владимир Путин, Москва
Миронов попросил Путина сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий

Миронов попросил Путина официально сделать первое июля Днем ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать 1 июля официальным праздничным днем - Днем ветеранов боевых действий.
«
"Пожалуйста, товарищ президент, сделайте 1 июля Днем ветеранов боевых действий", - сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что уже более 10 лет ветераны боевых действий приходят на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал Родину и выполнял свой долг как настоящий патриот.
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ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФВладимир ПутинМосква
 
 
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