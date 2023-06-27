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СМИ: на гоночной трассе в Колорадо разбился миллиардер - РИА Новости, 27.06.2023
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00:32 27.06.2023 (обновлено: 02:23 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/milliarder-1880603539.html
СМИ: на гоночной трассе в Колорадо разбился миллиардер
СМИ: на гоночной трассе в Колорадо разбился миллиардер - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: на гоночной трассе в Колорадо разбился миллиардер
Семидесятилетний американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе, передает телеканал CBS News. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T00:32
2023-06-27T02:23
чикаго
атлантический океан
франция
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Семидесятилетний американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе, передает телеканал CBS News."Известный миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо", - сообщает телеканал. Авария произошла еще в воскресенье, миллиардер не справился с управлением в повороте и врезался в ограждение.Ранее при других трагических обстоятельствах погибли британский миллиардер Хамиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, они был в составе пропавшей экспедиции к затонувшему "Титанику". Связь с аппаратом "Титан", отправившемся в экспедицию в Атлантическом океане, пропала 18 июня, 22 июня членов экипажа признали погибшими. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
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чикаго
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чикаго, атлантический океан, франция, в мире
Чикаго, Атлантический океан, Франция, В мире
СМИ: на гоночной трассе в Колорадо разбился миллиардер

CBS: 70-летний американский миллиардер Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Семидесятилетний американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе, передает телеканал CBS News.
«
"Известный миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо", - сообщает телеканал.
Авария произошла еще в воскресенье, миллиардер не справился с управлением в повороте и врезался в ограждение.
Ранее при других трагических обстоятельствах погибли британский миллиардер Хамиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, они был в составе пропавшей экспедиции к затонувшему "Титанику". Связь с аппаратом "Титан", отправившемся в экспедицию в Атлантическом океане, пропала 18 июня, 22 июня членов экипажа признали погибшими. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
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