https://ria.ru/20230627/metodika-1880613796.html

В России появятся методики выявления антибиотиков в плодах и ягодах

В России появятся методики выявления антибиотиков в плодах и ягодах - РИА Новости, 27.06.2023

В России появятся методики выявления антибиотиков в плодах и ягодах

Россельхознадзор к ноябрю рассчитывает получить аттестацию методики обнаружения антибиотиков в плодоовощной продукции, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T05:15

2023-06-27T05:15

2023-06-27T05:15

сергей данкверт

россия

общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор к ноябрю рассчитывает получить аттестацию методики обнаружения антибиотиков в плодоовощной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Наш подведомственный институт сейчас занимается разработкой методик определения ветеринарных препаратов в продукции растениеводства – это ягоды, овощи, столовая зелень. Рассчитываем, что работа займет три месяца, и еще два месяца будет затрачено на их аттестацию", - сообщил Данкверт. В окружающую среду антибиотики попадают главным образом из навоза и животноводческий хозяйств, а также бытовых и госпитальных сточных вод и при их использовании в аквакультуре, уточнил он. Затем, из почвы и воды, эти вещества проникают в растения. "Можно сказать, что это новая область беспокойства, а надежных данных пока недостаточно: например, крайне мало исследований, которые оценивают потенциальное поглощение и накопление антибиотиков в сельскохозяйственных растениях", - сообщил глава ведомства. В качестве примера он привел данные Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана: согласно этим оценкам, антибиотики тетрациклиновой группы накапливались, например, в моркови (23 нанограмма на грамм), салате (7,2 нанограмма), еще больше – в редисе (до 57 нанограммов на грамм) и очень много - в кориандре (до 532 нанограмм). "Но при этом допустимая доза остаточного содержания таких антибиотиков в животных продуктах – ниже 10 нанограммов", - обратил внимание Данкверт. Ведомство во второй половине апреля заявило, что будет проверять выращиваемые в России и импортируемые плодовые, ягоды и грибы на остаточное содержание антибиотиков и занимается разработкой соответствующей методики. Полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы в указанной сфере, а также научных работ по содействию развития экологического земледелия, отмечали тогда в Россельхознадзоре.

https://ria.ru/20230118/antibiotiki-1845660172.html

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сергей данкверт, россия, общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)