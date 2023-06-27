https://ria.ru/20230627/metodika-1880613796.html
В России появятся методики выявления антибиотиков в плодах и ягодах
В России появятся методики выявления антибиотиков в плодах и ягодах - РИА Новости, 27.06.2023
В России появятся методики выявления антибиотиков в плодах и ягодах
Россельхознадзор к ноябрю рассчитывает получить аттестацию методики обнаружения антибиотиков в плодоовощной продукции, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T05:15
2023-06-27T05:15
2023-06-27T05:15
сергей данкверт
россия
общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор к ноябрю рассчитывает получить аттестацию методики обнаружения антибиотиков в плодоовощной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Наш подведомственный институт сейчас занимается разработкой методик определения ветеринарных препаратов в продукции растениеводства – это ягоды, овощи, столовая зелень. Рассчитываем, что работа займет три месяца, и еще два месяца будет затрачено на их аттестацию", - сообщил Данкверт. В окружающую среду антибиотики попадают главным образом из навоза и животноводческий хозяйств, а также бытовых и госпитальных сточных вод и при их использовании в аквакультуре, уточнил он. Затем, из почвы и воды, эти вещества проникают в растения. "Можно сказать, что это новая область беспокойства, а надежных данных пока недостаточно: например, крайне мало исследований, которые оценивают потенциальное поглощение и накопление антибиотиков в сельскохозяйственных растениях", - сообщил глава ведомства. В качестве примера он привел данные Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана: согласно этим оценкам, антибиотики тетрациклиновой группы накапливались, например, в моркови (23 нанограмма на грамм), салате (7,2 нанограмма), еще больше – в редисе (до 57 нанограммов на грамм) и очень много - в кориандре (до 532 нанограмм). "Но при этом допустимая доза остаточного содержания таких антибиотиков в животных продуктах – ниже 10 нанограммов", - обратил внимание Данкверт. Ведомство во второй половине апреля заявило, что будет проверять выращиваемые в России и импортируемые плодовые, ягоды и грибы на остаточное содержание антибиотиков и занимается разработкой соответствующей методики. Полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы в указанной сфере, а также научных работ по содействию развития экологического земледелия, отмечали тогда в Россельхознадзоре.
https://ria.ru/20230118/antibiotiki-1845660172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей данкверт, россия, общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Сергей Данкверт, Россия, Общество, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В России появятся методики выявления антибиотиков в плодах и ягодах
Россельхознадзор: методика выявления антибиотиков в плодах и ягодах будет готова к ноябрю
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор к ноябрю рассчитывает получить аттестацию методики обнаружения антибиотиков в плодоовощной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«
"Наш подведомственный институт сейчас занимается разработкой методик определения ветеринарных препаратов в продукции растениеводства – это ягоды, овощи, столовая зелень. Рассчитываем, что работа займет три месяца, и еще два месяца будет затрачено на их аттестацию", - сообщил Данкверт.
В окружающую среду антибиотики попадают главным образом из навоза и животноводческий хозяйств, а также бытовых и госпитальных сточных вод и при их использовании в аквакультуре, уточнил он. Затем, из почвы и воды, эти вещества проникают в растения.
"Можно сказать, что это новая область беспокойства, а надежных данных пока недостаточно: например, крайне мало исследований, которые оценивают потенциальное поглощение и накопление антибиотиков в сельскохозяйственных растениях", - сообщил глава ведомства.
В качестве примера он привел данные Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана: согласно этим оценкам, антибиотики тетрациклиновой группы накапливались, например, в моркови (23 нанограмма на грамм), салате (7,2 нанограмма), еще больше – в редисе (до 57 нанограммов на грамм) и очень много - в кориандре (до 532 нанограмм). "Но при этом допустимая доза остаточного содержания таких антибиотиков в животных продуктах – ниже 10 нанограммов", - обратил внимание Данкверт.
Ведомство во второй половине апреля заявило, что будет проверять выращиваемые в России
и импортируемые плодовые, ягоды и грибы на остаточное содержание антибиотиков и занимается разработкой соответствующей методики. Полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы в указанной сфере, а также научных работ по содействию развития экологического земледелия, отмечали тогда в Россельхознадзоре.
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