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В России создают методику определения фальсифицированной красной икры - РИА Новости, 27.06.2023
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02:19 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/metodika-1880607952.html
В России создают методику определения фальсифицированной красной икры
В России создают методику определения фальсифицированной красной икры - РИА Новости, 27.06.2023
В России создают методику определения фальсифицированной красной икры
Россельхознадзор рассчитывает, что в 2024-2025 годах будет завершена разработка методики по выявлению в составе натуральной красной икры структурированной или... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:19
2023-06-27T02:19
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор рассчитывает, что в 2024-2025 годах будет завершена разработка методики по выявлению в составе натуральной красной икры структурированной или имитированной икорной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "В России пока не существует официального метода исследования, который позволяет выявить частичную или полную подмену. Сейчас на базе подведомственного нам института разрабатывается методика по выявлению признаков, посредством которых будет определяться принадлежность исследуемых продуктов к икре рыб. Разработка методики будет завершена в 2024-2025 годах", - сообщил Данкверт. Он пояснил, что контроль за красной икрой был усилен в связи с появившейся информацией об увеличении в обороте фальсифицированной продукции, а именно - появлении на рынке структурированной икры под видом натуральной красной: например, с начала года за пять месяцев было исследовано 424 пробы икры и икорных продуктов, и в 14 пробах было выявлено несоответствие установленным требованиям. "К счастью, роста доли фальсификата не обнаружено. Но замечу, что по итогам первого квартала 2023 года доля имитированной и структурированной икры в общем объеме производства икры лососевых составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению", - заметил глава ведомства. В этой связи он не исключил вероятность фальсификации с помощью сырья для структурированной или имитированной икорной продукции натуральной лососевой икры - правда, отдельными производителями. По данным ведомства, в 2022 году в РФ было произведено свыше 20 тысяч тонн натуральной икры, более 1,6 тысячи тонн имитированной и почти 1,5 тысячи - структурированной икры; в свою очередь, за три месяца текущего года - 1,5 тысячи тонн натуральной, почти 242 тонн имитированной и 138 тонн структурированной лососевой икры.
https://ria.ru/20230616/ikra-1878516776.html
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россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
В России создают методику определения фальсифицированной красной икры

Россельхознадзор разрабатывает методику определения фальсифицированной красной икры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор рассчитывает, что в 2024-2025 годах будет завершена разработка методики по выявлению в составе натуральной красной икры структурированной или имитированной икорной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«
"В России пока не существует официального метода исследования, который позволяет выявить частичную или полную подмену. Сейчас на базе подведомственного нам института разрабатывается методика по выявлению признаков, посредством которых будет определяться принадлежность исследуемых продуктов к икре рыб. Разработка методики будет завершена в 2024-2025 годах", - сообщил Данкверт.
Он пояснил, что контроль за красной икрой был усилен в связи с появившейся информацией об увеличении в обороте фальсифицированной продукции, а именно - появлении на рынке структурированной икры под видом натуральной красной: например, с начала года за пять месяцев было исследовано 424 пробы икры и икорных продуктов, и в 14 пробах было выявлено несоответствие установленным требованиям.
"К счастью, роста доли фальсификата не обнаружено. Но замечу, что по итогам первого квартала 2023 года доля имитированной и структурированной икры в общем объеме производства икры лососевых составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению", - заметил глава ведомства. В этой связи он не исключил вероятность фальсификации с помощью сырья для структурированной или имитированной икорной продукции натуральной лососевой икры - правда, отдельными производителями.
По данным ведомства, в 2022 году в РФ было произведено свыше 20 тысяч тонн натуральной икры, более 1,6 тысячи тонн имитированной и почти 1,5 тысячи - структурированной икры; в свою очередь, за три месяца текущего года - 1,5 тысячи тонн натуральной, почти 242 тонн имитированной и 138 тонн структурированной лососевой икры.
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РоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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