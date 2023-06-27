https://ria.ru/20230627/metodika-1880607952.html

В России создают методику определения фальсифицированной красной икры

В России создают методику определения фальсифицированной красной икры - РИА Новости, 27.06.2023

В России создают методику определения фальсифицированной красной икры

Россельхознадзор рассчитывает, что в 2024-2025 годах будет завершена разработка методики по выявлению в составе натуральной красной икры структурированной или... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T02:19

2023-06-27T02:19

2023-06-27T02:19

россия

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760206283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_464f1e592604aaa300a0d146ca0f95c1.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россельхознадзор рассчитывает, что в 2024-2025 годах будет завершена разработка методики по выявлению в составе натуральной красной икры структурированной или имитированной икорной продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "В России пока не существует официального метода исследования, который позволяет выявить частичную или полную подмену. Сейчас на базе подведомственного нам института разрабатывается методика по выявлению признаков, посредством которых будет определяться принадлежность исследуемых продуктов к икре рыб. Разработка методики будет завершена в 2024-2025 годах", - сообщил Данкверт. Он пояснил, что контроль за красной икрой был усилен в связи с появившейся информацией об увеличении в обороте фальсифицированной продукции, а именно - появлении на рынке структурированной икры под видом натуральной красной: например, с начала года за пять месяцев было исследовано 424 пробы икры и икорных продуктов, и в 14 пробах было выявлено несоответствие установленным требованиям. "К счастью, роста доли фальсификата не обнаружено. Но замечу, что по итогам первого квартала 2023 года доля имитированной и структурированной икры в общем объеме производства икры лососевых составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению", - заметил глава ведомства. В этой связи он не исключил вероятность фальсификации с помощью сырья для структурированной или имитированной икорной продукции натуральной лососевой икры - правда, отдельными производителями. По данным ведомства, в 2022 году в РФ было произведено свыше 20 тысяч тонн натуральной икры, более 1,6 тысячи тонн имитированной и почти 1,5 тысячи - структурированной икры; в свою очередь, за три месяца текущего года - 1,5 тысячи тонн натуральной, почти 242 тонн имитированной и 138 тонн структурированной лососевой икры.

https://ria.ru/20230616/ikra-1878516776.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика