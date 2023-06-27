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Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023

Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T13:21

2023-06-27T13:21

2023-06-27T14:13

попытка вооруженного мятежа

белоруссия

владимир путин

евгений пригожин

фсб

россия

александр лукашенко

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости."Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу родины и ее будущего".Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.Он отметил, что не пришлось снимать со своих позиций боевые части, задействованные в зоне спецоперации."Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения".Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.Президент поблагодарил личный состав Вооруженных сил, силовых органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России.Попытка вооруженного мятежаСилы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880682570.html

белоруссия

россия

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Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле 2023-06-27T13:21 true PT5M39S

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попытка вооруженного мятежа, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, фсб, россия, александр лукашенко