https://ria.ru/20230627/meeting-1880688778.html
Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа - РИА Новости, 27.06.2023
Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T13:21
2023-06-27T13:21
2023-06-27T14:13
попытка вооруженного мятежа
белоруссия
владимир путин
евгений пригожин
фсб
россия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880699672_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_16df43c4f3f52a48c2242346497b5f18.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости."Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу родины и ее будущего".Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.Он отметил, что не пришлось снимать со своих позиций боевые части, задействованные в зоне спецоперации."Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения".Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.Президент поблагодарил личный состав Вооруженных сил, силовых органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России.Попытка вооруженного мятежаСилы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880682570.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880699672_21:0:921:675_1920x0_80_0_0_adb95a55b25751fa8973d05bbee9ad50.jpg
Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле
Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле
2023-06-27T13:21
true
PT5M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попытка вооруженного мятежа, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, фсб, россия, александр лукашенко
Попытка вооруженного мятежа, Белоруссия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, ФСБ, Россия, Александр Лукашенко
Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Президент Путин в Кремле встретился с силовиками, обеспечивавшими порядок во время мятежа
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился
к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
«
"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу родины и ее будущего".
Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
Он отметил, что не пришлось снимать со своих позиций боевые части, задействованные в зоне спецоперации.
«
"Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения".
Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
Президент поблагодарил личный состав Вооруженных сил, силовых органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России.
Запад поставил все на гражданскую войну в России
Попытка вооруженного мятежа
Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина
о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ
открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко
по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
Путин высоко оценил усилия Лукашенко по урегулированию ситуации в России