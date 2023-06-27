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Маск раскритиковал слова американского сенатора об убийстве русских
Маск раскритиковал слова американского сенатора об убийстве русских - РИА Новости, 27.06.2023
Маск раскритиковал слова американского сенатора об убийстве русских
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал слова американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, заявив, что подобные высказывания являются... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:24
2023-06-27T10:24
2023-06-27T10:24
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал слова американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, заявив, что подобные высказывания являются "безумием и жестокостью" с его стороны. Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом. "Было безумием и жестокостью с его (Грэма - ред.) стороны сказать такое", - написал Маск в Twitter, отреагировав на пост предпринимателя Дэвида Сакса, в котором тот комментировал видео с празднующей молодежью и упомянул слова американского сенатора. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, илон маск, линдси грэм, россия
В мире, США, Илон Маск, Линдси Грэм, Россия
Маск раскритиковал слова американского сенатора об убийстве русских
Илон Маск назвал слова сенатора Грэма об убийстве русских безумием и жестокостью
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал
слова американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских, заявив, что подобные высказывания являются "безумием и жестокостью" с его стороны.
Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.
"Было безумием и жестокостью с его (Грэма - ред.) стороны сказать такое", - написал Маск в Twitter, отреагировав на пост предпринимателя Дэвида Сакса, в котором тот комментировал видео с празднующей молодежью и упомянул слова американского сенатора.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что слова сенатора США Линдси Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии.
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