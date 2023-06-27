https://ria.ru/20230627/mamontov-1880647048.html

Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 27.06.2023

Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Бывший начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов получил 10,5 года колонии общего режима по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T10:30

2023-06-27T10:30

2023-06-27T14:14

происшествия

пожар в торговом центре в кемерово

кемерово

александр мамонтов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880706450_0:202:2356:1527_1920x0_80_0_0_88b44956db56fb803bd69894841ce402.jpg

КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Бывший начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов получил 10,5 года колонии общего режима по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости с заседания Центрального районного суда."Назначить Мамонтову Александру Сергеевичу наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе <...> на срок два года", — сказала судья Инна Михайленко.Фигурантов в этом деле двое: Мамонтову вменяется растрата и халатность, его бывшему подчиненному, главному государственному инспектору по пожарному надзору Григорию Терентьеву — мошенничество и халатность.Как полагало следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", фигуранты не приняли мер для проведения проверки, в том числе по их вине пожар приобрел такие масштабы и последствия, поскольку система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.Прокуратура просила суд приговорить Мамонтова к 14 годам лишения свободы. Обвиняемый на процессе отрицал свою вину и просил оправдать его, поскольку работал в рамках действующего законодательства. На его невиновности настаивали и представители МЧС России.В свою очередь, Терентьева приговорили к 8,5 года колонии общего режима, тогда как обвинение просило десять."Окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Терентьеву Григорию Николаевичу наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе <...> на срок два года", — гласит решение суда.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.Всего по этому делу возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек.

https://ria.ru/20230325/polukhin-1860558115.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов. 2023-06-27T10:30 true PT4M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, александр мамонтов