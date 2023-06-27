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Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 27.06.2023
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10:30 27.06.2023 (обновлено: 14:14 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/mamontov-1880647048.html
Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 27.06.2023
Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Бывший начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов получил 10,5 года колонии общего режима по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T10:30
2023-06-27T14:14
происшествия
пожар в торговом центре в кемерово
кемерово
александр мамонтов
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КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Бывший начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов получил 10,5 года колонии общего режима по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости с заседания Центрального районного суда."Назначить Мамонтову Александру Сергеевичу наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе &lt;...&gt; на срок два года", — сказала судья Инна Михайленко.Фигурантов в этом деле двое: Мамонтову вменяется растрата и халатность, его бывшему подчиненному, главному государственному инспектору по пожарному надзору Григорию Терентьеву — мошенничество и халатность.Как полагало следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", фигуранты не приняли мер для проведения проверки, в том числе по их вине пожар приобрел такие масштабы и последствия, поскольку система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.Прокуратура просила суд приговорить Мамонтова к 14 годам лишения свободы. Обвиняемый на процессе отрицал свою вину и просил оправдать его, поскольку работал в рамках действующего законодательства. На его невиновности настаивали и представители МЧС России.В свою очередь, Терентьева приговорили к 8,5 года колонии общего режима, тогда как обвинение просило десять."Окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Терентьеву Григорию Николаевичу наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе &lt;...&gt; на срок два года", — гласит решение суда.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.Всего по этому делу возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек.
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“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.  После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов.
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происшествия, пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, александр мамонтов
Происшествия, Пожар в торговом центре в Кемерово, Кемерово, Александр Мамонтов
Суд вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Экс-главу МЧС по Кузбассу Мамонтова приговорили к 10,5 года колонии по делу "Зимней вишни"

© РИА Новости / Максим Серков | Перейти в медиабанкЭкс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Максим Серков
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Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
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КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Бывший начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов получил 10,5 года колонии общего режима по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости с заседания Центрального районного суда.
"Назначить Мамонтову Александру Сергеевичу наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе <...> на срок два года", — сказала судья Инна Михайленко.
Фигурантов в этом деле двое: Мамонтову вменяется растрата и халатность, его бывшему подчиненному, главному государственному инспектору по пожарному надзору Григорию Терентьеву — мошенничество и халатность.
Как полагало следствие, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня", фигуранты не приняли мер для проведения проверки, в том числе по их вине пожар приобрел такие масштабы и последствия, поскольку система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.
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Прокуратура просила суд приговорить Мамонтова к 14 годам лишения свободы. Обвиняемый на процессе отрицал свою вину и просил оправдать его, поскольку работал в рамках действующего законодательства. На его невиновности настаивали и представители МЧС России.
В свою очередь, Терентьева приговорили к 8,5 года колонии общего режима, тогда как обвинение просило десять.
"Окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Терентьеву Григорию Николаевичу наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе <...> на срок два года", — гласит решение суда.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
Всего по этому делу возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек.
 
ПроисшествияПожар в торговом центре в КемеровоКемеровоАлександр Мамонтов
 
 
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