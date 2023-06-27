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СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии - РИА Новости, 27.06.2023
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03:42 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/malyariya-1880610596.html
СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии
СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии - РИА Новости, 27.06.2023
СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии
Несколько случаев заражения малярией обнаружили в США, пишет газета New York Post. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T03:42
2023-06-27T03:42
в мире
сша
флорида
техас
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Несколько случаев заражения малярией обнаружили в США, пишет газета New York Post. "Три новых случая заражения малярией - один в Техасе и два во Флориде - заставили встревожиться чиновников", - сообщает издание. Как говорится в сообщении, новых случаев малярии в США не было 20 лет - в последний раз заболевание обнаружили во Флориде в 2003 году. По данным издания, заразившиеся не выезжали за пределы США, что вызывает особое беспокойство чиновников: комары с паразитами могут находиться в указанных штатах и продолжать передавать заболевание. Малярия - опасное инфекционное заболевание, которое характеризуется высоким уровнем смертности.
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в мире, сша, флорида, техас
В мире, США, Флорида, Техас
СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии

NYP: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США трех новых случаев малярии

© AP Photo / LM OteroМоскиты в лаборатории
Москиты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / LM Otero
Москиты в лаборатории . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Несколько случаев заражения малярией обнаружили в США, пишет газета New York Post.
«
"Три новых случая заражения малярией - один в Техасе и два во Флориде - заставили встревожиться чиновников", - сообщает издание.
Как говорится в сообщении, новых случаев малярии в США не было 20 лет - в последний раз заболевание обнаружили во Флориде в 2003 году. По данным издания, заразившиеся не выезжали за пределы США, что вызывает особое беспокойство чиновников: комары с паразитами могут находиться в указанных штатах и продолжать передавать заболевание.
Малярия - опасное инфекционное заболевание, которое характеризуется высоким уровнем смертности.
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