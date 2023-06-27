https://ria.ru/20230627/malyariya-1880610596.html

СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии

СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии - РИА Новости, 27.06.2023

СМИ: американские чиновники обеспокоены обнаружением в США случаев малярии

Несколько случаев заражения малярией обнаружили в США, пишет газета New York Post. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T03:42

2023-06-27T03:42

2023-06-27T03:42

в мире

сша

флорида

техас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154918/92/1549189294_0:290:3000:1978_1920x0_80_0_0_de2b644e2b81c6206a9cf3293895b05c.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Несколько случаев заражения малярией обнаружили в США, пишет газета New York Post. "Три новых случая заражения малярией - один в Техасе и два во Флориде - заставили встревожиться чиновников", - сообщает издание. Как говорится в сообщении, новых случаев малярии в США не было 20 лет - в последний раз заболевание обнаружили во Флориде в 2003 году. По данным издания, заразившиеся не выезжали за пределы США, что вызывает особое беспокойство чиновников: комары с паразитами могут находиться в указанных штатах и продолжать передавать заболевание. Малярия - опасное инфекционное заболевание, которое характеризуется высоким уровнем смертности.

https://ria.ru/20230627/yazva-1880610454.html

сша

флорида

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, техас