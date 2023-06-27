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Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО - РИА Новости, 27.06.2023
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21:37 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/makhaeva-1880795052.html
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО - РИА Новости, 27.06.2023
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО
Средства, вырученные от продажи билетов на концерт дагестанской эстрадной певицы Зайнаб Махаевой в Гумбетовском районе республики, направлены на поддержку... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:37
2023-06-27T21:37
надежные люди
гумбетовский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Средства, вырученные от продажи билетов на концерт дагестанской эстрадной певицы Зайнаб Махаевой в Гумбетовском районе республики, направлены на поддержку участников специальной военной операции, сообщили во вторник в пресс-службе районной администрации. "Представители Гумбетовского района внесли свой вклад в организацию благотворительного концерта Зайнаб Махаевой, средства от которого были направлены для оказания помощи участникам СВО. … Жители Гумбета купили свыше 200 билетов", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации района, речь идет о сумме около 500 тысяч рублей.
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гумбетовский район, республика дагестан
Надежные люди, Гумбетовский район, Республика Дагестан
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО

Дагестанская певица Зайнаб Махаева направила заработок с сольного концерта на нужды СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Средства, вырученные от продажи билетов на концерт дагестанской эстрадной певицы Зайнаб Махаевой в Гумбетовском районе республики, направлены на поддержку участников специальной военной операции, сообщили во вторник в пресс-службе районной администрации.
«
"Представители Гумбетовского района внесли свой вклад в организацию благотворительного концерта Зайнаб Махаевой, средства от которого были направлены для оказания помощи участникам СВО. … Жители Гумбета купили свыше 200 билетов", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации района, речь идет о сумме около 500 тысяч рублей.
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Надежные людиГумбетовский районРеспублика Дагестан
 
 
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