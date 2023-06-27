https://ria.ru/20230627/makhaeva-1880795052.html
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО - РИА Новости, 27.06.2023
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО
Средства, вырученные от продажи билетов на концерт дагестанской эстрадной певицы Зайнаб Махаевой в Гумбетовском районе республики, направлены на поддержку... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T21:37
2023-06-27T21:37
2023-06-27T21:37
надежные люди
гумбетовский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Средства, вырученные от продажи билетов на концерт дагестанской эстрадной певицы Зайнаб Махаевой в Гумбетовском районе республики, направлены на поддержку участников специальной военной операции, сообщили во вторник в пресс-службе районной администрации. "Представители Гумбетовского района внесли свой вклад в организацию благотворительного концерта Зайнаб Махаевой, средства от которого были направлены для оказания помощи участникам СВО. … Жители Гумбета купили свыше 200 билетов", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации района, речь идет о сумме около 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html
гумбетовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумбетовский район, республика дагестан
Надежные люди, Гумбетовский район, Республика Дагестан
Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО
Дагестанская певица Зайнаб Махаева направила заработок с сольного концерта на нужды СВО