https://ria.ru/20230627/makhaeva-1880795052.html

Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО

Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО - РИА Новости, 27.06.2023

Дагестанская певица направила заработок с сольного концерта на нужды СВО

Средства, вырученные от продажи билетов на концерт дагестанской эстрадной певицы Зайнаб Махаевой в Гумбетовском районе республики, направлены на поддержку... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T21:37

2023-06-27T21:37

2023-06-27T21:37

надежные люди

гумбетовский район

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_f9b430941a54b9b627dbaecf91e134f2.jpg

МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Средства, вырученные от продажи билетов на концерт дагестанской эстрадной певицы Зайнаб Махаевой в Гумбетовском районе республики, направлены на поддержку участников специальной военной операции, сообщили во вторник в пресс-службе районной администрации. "Представители Гумбетовского района внесли свой вклад в организацию благотворительного концерта Зайнаб Махаевой, средства от которого были направлены для оказания помощи участникам СВО. … Жители Гумбета купили свыше 200 билетов", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации района, речь идет о сумме около 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230625/nagrada-1880330100.html

гумбетовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гумбетовский район, республика дагестан